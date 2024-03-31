Рекомендации по профилактике отравлений в период паводка дал Минздрав

Минздрав РК в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны рекомендует для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду, передает Kazpravda.kz

Фото: Дэйли Медикал

«Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления, не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды», - говорится в сообщении.

Также рекомендуется мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, обрабатывать все помещения после паводка дезинфекционными растворами.