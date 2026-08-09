Елена Рыбакина сыграла в решающем матче

Теннис
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Первая ракетка Казахстана и второй номер мирового рейтинга Елена Рыбакина завершила выступление на престижном хардовом турнире категории WTA 1000 – National Bank Open в Торонто (Канада) с призовым фондом 7,43 млн долларов. В решающем поединке за титул казахстанка встретилась с польской теннисисткой Игой Швентек.

фото WTA

Финальное противостояние давних соперниц продолжалось 1 час и 16 минут. Швентек со старта сумела навязать свой ритм и уверенно довела матч до победы в двух сетах – 6:2, 6:3. За время встречи Рыбакина исполнила одну подачу навылет и допустила четыре двойные ошибки. Таким образом, польская спорт­сменка прервала серию из двух поражений от казахстанки и вновь вышла вперед в очном противостоя­нии – 7:6.

Путь Елены к главному матчу в Торонто получился более чем впечатляющим: по ходу турнирной сетки она выбила Дарью Касаткину, Энн Ли, Людмилу Самсонову, экс-первую ракетку мира Наоми Осаку и американку Кори Гауфф. Достигнув решающей стадии, лидер казахстанского женского тенниса обновила личный рекорд на канадском корте, где ее лучшим результатом до этого года оставался четвертьфинал.

«Сейчас трудно подобрать слова. Я старалась изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Поздравляю Игу и ее команду с отличным выступлением. Спасибо болельщикам за атмосферу, организаторам и, конечно же, моей команде. Мы продолжим упорно работать и двигаться дальше», – отметила Рыбакина после церемонии награждения.

Для казахстанки это был уже четвертый финал в сезоне 2026. Впереди у Елены выступление на очередном крупном турнире серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

#Спорт #теннис #Елена Рыбакина

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