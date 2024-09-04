Россия готова передать амурских тигров Казахстану

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Проект реинтродукции амурских тигров в Казахстан, куда планируется завоз животных из России, находится на стадии переговоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Россия уже разработала методику и готова передать тигров, сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В 2022 году на Восточном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигров на казахстанскую территорию, и часть из них может быть доставлена из Приморья. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Казахстан сможет вернуть тигров в Центральную Азию к 2025 году с помощью российского опыта.

Арамилев также упомянул, что на первом этапе планируется выпустить в Казахстане четырех особей, вероятно, подросших тигрят из реабилитационного центра.

«На данный момент проект несколько заморожен. Российская Федерация со своей стороны то, что обещала, сделала. Мы отработали методику, у нас есть фонд тигров с чистой генетикой в неволе. При потребностях мы готовы в короткий срок готовить животных для передачи в Казахстан... Насколько я знаю, переговоры идут в штатном режиме», — сказал Арамилев.

Он также отметил, что в СМИ появилась информация о возможности использования тигров из голландских зоопарков.

«Это, конечно, с точки зрения генотипа и здравого смысла усложнит реализацию проекта. Надеемся, что эта инициатива не будет рассмотрена всерьез… То есть сейчас, кроме экологических вопросов — вопросы политические, здесь будем ждать решения властей», — добавил он.

Арамилев подчеркнул, что главной сложностью проекта является воссоздание естественной среды обитания тигров в Казахстане, что связано с масштабным выпасом сельскохозяйственных животных. Ключевым моментом является предотвращение нападений тигров на скот и минимизация конфликтов с людьми.