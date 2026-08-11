Казахстанские ученые разработали технологию производства мраморной баранины

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Ученые ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» НАО «НАНОЦ» разработали комплексную технологию производства мраморной баранины на основе казахской тонкорунной породы овец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

В основе технологии лежит научно обоснованная система интенсивного выращивания и откорма ягнят, а также специально разработанный сбалансированный зерновой комбикорм. Его состав включает зерновые и белковые компоненты, пробиотики, растительные добавки, премиксы и минеральные вещества. Такая система питания обеспечивает высокий среднесуточный прирост животных, стабильный обмен веществ и способствует равномерному формированию внутримышечного жира.

«В ходе исследований ученым удалось реализовать генетический потенциал казахской тонкорунной породы овец. Содержание внутримышечного жира в мясе ягнят достигло 4–6%, тогда как при традиционном пастбищном выращивании этот показатель составляет около 2–3%. Благодаря этому мясо приобрело выраженную мраморность, отличаясь повышенной сочностью, нежностью и насыщенным вкусом. Одновременно были отмечены улучшения убойных показателей животных. В частности, увеличился выход наиболее ценных отрубов и оптимизировалось соотношение мышечной и жировой тканей. Это позволяет повысить товарную ценность продукции и создать дополнительные возможности для ее реализации на внешних рынках», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что разработанная технология предусматривает оптимизацию всех этапов выращивания и откорма ягнят. Созданный учеными комбикорм включает зерновые и белковые компоненты, пробиотики, растительные добавки, премиксы и минеральные вещества, обеспечивающие интенсивный рост животных, стабильный обмен веществ и формирование мраморной структуры мяса.

Полученная мраморная баранина соответствует современным требованиям по качеству и безопасности, предъявляемым к экспортной продукции. Технология может быть внедрена в овцеводческих хозяйствах Казахстана, ориентированных на производство высококачественного мяса.

Научная значимость разработки подтверждена двумя патентами на полезную модель. Результаты исследований также опубликованы в научных изданиях.

Внедрение новой технологии будет способствовать развитию мясного овцеводства, расширению производства продукции с высокой добавленной стоимостью и укреплению экспортного потенциала Казахстана, добавили в МСХ.