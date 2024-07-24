Рост туристов из Казахстана отметили в Азербайджане

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Посол Казахстана Алим Байель отметил, что Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнёрами и союзниками. Двустороннее сотрудничество развивается во всех сферах, в том числе в туристической. Дипломат подчеркнул растущий интерес казахстанцев к Азербайджану и азербайджанцев к Казахстану.

А. Байель подчеркнул, что по статистическим данным 2023 года, каждый второй турист из Центральной Азии, посетивший Азербайджан в прошлом году, прибыл из Казахстана. В прошлом году в Азербайджане побывало 58 тысяч казахских туристов. За период с января по июнь 2024 года Азербайджан посетило уже более 38 тысяч казахских туристов. В целом, по динамике роста туристического потока в Азербайджан Казахстан находится на третьем месте после Китая и Индии.

В ходе встречи представители туристической индустрии Казахстана рассказали участникам форума о популярных туристских маршрутах нашей страны, продемонстрировали уникальную и живописную природу Казахстана, а также поделились подробной информацией о предстоящих 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут 8-14 сентября в Астане.

В рамках мероприятия также состоялась лотерея, организованная авиакомпаниями Казахстана.

Кроме того, в рамках форума прошла сессия В2В встреч руководителей туристических агентств двух стран, был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциациями туристических гидов Казахстана и Азербайджана.