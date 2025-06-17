В последние годы экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и развитие, несмотря на глобальные вызовы и нестабильность внешних рынков. В минувшем году страна дос­тигла значительных экономических показателей, особенно в сфере торговли, промышленности и строительства.

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О ключевых факторах, повлиявших на экономику, а также перспективах дальнейшего роста Казахстана на ближайшие годы в интервью «Казахстанской правде» рассказал заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Ердилда Таутенов.

– Ердилда Ибадуллаевич, какова динамика развития экономики страны с точки зрения роста ВВП?

– По предварительным данным, реальный ВВП Казахстана за первые четыре месяца 2024 года вырос на 6%, что заметно превышает среднегодовые темпы его повышения за последние годы. Рост ВВП выше своего естественного потенциала во многом произошел благодаря позитивной динамике в следующих секторах экономики: транспорта (+22,4% к аналогичному периоду прошлого года), торговли (+7,0%), строительства (+16,2%), обрабатывающей (+7,2%) и горнодобывающей промышленности (7,1%). Столь ощутимые результаты достигнуты благодаря сочетанию следующих факторов: росту добычи нефти до рекордного уровня на Тенгизе и сохранению положительной динамики внутреннего спроса, подпитываемого повышением зарплат и потребительским кредитованием, а также масштабными бюджетными вливаниями в осуществление инфраструктурных проектов в социальной, транспортной и энергетической сферах.

Причем глобальная экономическая ситуация остается не самой благоприят­ной для Казахстана. В начале нынешнего года произошло резкое снижение мировых цен на нефть до 60 долларов за баррель на фоне замедления роста глобальной экономики. В целом экономическая ситуация в мире остается крайне неопределенной и может ухудшиться в случае эскалации тарифных войн и усиления геополитической напряженности, что, в свою очередь, способно сильнее замедлить глобальный экономический рост, породить более резкое падение нефтяных цен и, как следствие, ухудшить экономические показатели Казахстана.

– Что можно сказать о ситуации, складывающейся в промышленности?

– В сфере промышленности наблюдается позитивная динамика благодаря таким отраслям, как горная добыча и обрабатывающая промышленность. Рост добычи произошел благодаря увеличению добычных объемов сырой нефти – на 8,8%, угля – на 11,2%, железной руды – на 5,2% и прочих полезных ископаемых – 20,3%.

Заметное увеличение нефтедобычи в первые месяцы года обусловлено запуском завода третьего поколения на месторождении Тенгиз в рамках Проекта будущего расширения. Благодаря чему достигнуты исторически рекорд­ные ежесуточные объемы добычи. Обрабатывающая промышленность выросла во многом за счет увеличения выпуска продуктов питания – на 12,0%, машиностроения – на 11,2%, ремонта и установки оборудования – на 24,7% и черной металлургии – на 5,1%.

Положительная динамика, вероятно, связана также с ростом внешнего и внутреннего спроса, поставками сырья от горнодобывающих компаний и реализацией большого числа инвестиционных проектов, требующих значительных объемов стройматериалов и комплектующих.

– Еще одной точкой экономичес­кого роста принято называть аграрный сектор. Какова ситуация в сельском хозяйстве?

– Рост сельского хозяйства замедлился по сравнению с декабрем прошлого года. За январь – апрель 2025 года физический объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился лишь на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но это может быть сезонным явлением. Лидерами экономического роста на сегодня по АПК являются мясное скотоводство, птицеводство, а также производство яиц.

Стоит отметить, что инвестирование сельского хозяйства, несмотря на ряд ощутимых улучшений прошлого года, остается недостаточным, необходимо привлечение большего объема капиталовложений для обновления парка сельскохозяйственной техники, повышения производительности труда. Особенно это актуально в условиях нарастания дефицита водных ресурсов.

– Как бы Вы оценили положение дел в торговле, грузоперевозках и связи?

– Торговля продолжает показывать устойчивый рост. За четыре месяца 2025 года физический объем торговли в Казахстане увеличился на 7,0% к прошлогоднему уровню (6,3%), что говорит о нарастании потребительского и инвестиционного спроса.

Розничная торговля выросла на 6,1%, также отражая сохранение положительной динамики потребительского спроса. Главные его драйверы – рост реальной зарплаты, продолжающееся развитие потребительского кредитования и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания населения.

Объем транспортных перевозок продолжает расти, отражая увеличение промышленного производства и торговли. За январь – апрель 2025 года сектор «Транспорт и складирование» вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Локомотивами здесь служат грузоперевозки железнодорожным и трубопроводным транспортом (их доли в объеме отрасли составляют 20,5 и 19,6% соответственно).

Рост транспортных перевозок отражает увеличение промышленного производства и торгового оборота: растет спрос на своевременную доставку стройматериалов и потребительских товаров.

Что касается связи, здесь рост умеренный – за январь – апрель он составил 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, что немного выше результата января – марта (+2,4%). Здесь отраслевую экономику поддержали услуги Интернета и мобильной связи. Доля сервисов доступа в Интернет по проводным и беспроводным телекоммуникационным сетям в общем объеме услуг связи составила 58,1%, услуг мобильной связи – 15,7%.

Для увеличения темпов развития отрасли связи необходимы дальнейшая модернизация и расширение телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы увеличить обеспеченность населения Интернетом и скоростью передачи данных.

– Что можно сказать об общих цифрах инвестиций в экономику?

– За первые четыре месяца в Казах­стане отмечается существенный рост инвестиционной активности. Физический объем инвестиций в основной капитал за январь – апрель увеличился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Увеличение инвестиций в основной капитал обеспечивается за счет средств госбюджета, тогда как частные инвестиции (без учета бюджетных средств) демонстрируют спад.

Основными драйверами расширения инвестиционной активности в Казах­стане остается реализация национального проекта «Келешек мектептері» и государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции». В рамках этих инициатив по всей республике строятся новые, ремонтируются действующие школы, а также модернизируются объек­ты коммунальной инфраструктуры. Дополнительным фактором, стимулирующим инвестиционную активность, выступают проекты, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры: сооружение железнодорожных объектов, реконструкция автодорог республиканского значения и другие подобные проекты. Помимо инфраст­руктуры, значительное число инвестиционных проектов осуществляется в обрабатывающей промышленности. Основная их часть сосредоточена в металлургии, нефте- и газопереработке, химической промышленности, машино­строении.

Для сохранения устойчивой динамики роста инвестиций следует стимулировать их со стороны частного бизнеса путем улучшения инвестиционного климата в стране, достижения устойчивой низкой инфляции и других мер.