Ростислав Коняшкин назначен председателем правления АО "НИТ"

Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен на должность председателя правления акционерного общества "Национальные информационные технологии", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО "ERP-Service "KazTransCom".
В 2011-2012 гг. — консультант проекта предприятия АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "Казтрансгаз" ТОО "ERP-Service "KazTransCom".
В 2012-2014 гг. — работал на различных позициях в АО "Astana Innovations".
В 2014-2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО "Информационно-аналитический центр".
В 2016 г. — гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
В 2016-2017 гг. — менеджер по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу".
В 2017-2019 гг. — проектный менеджер по направлению "Офис проектных менеджеров, ИТ" центрального аппарата АО "Транстелеком".
В 2019-2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО "Tengri Lab".
В 2020 г. — и.о. заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.
С октября 2020 г. и по настоящее время — заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.