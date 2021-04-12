Ростислав Коняшкин назначен председателем правления АО "НИТ"

Кадровые назначения
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Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен на должность председателя правления акционерного общества "Национальные информационные технологии", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО "ERP-Service "KazTransCom".

В 2011-2012 гг. — консультант проекта предприятия АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "Казтрансгаз" ТОО "ERP-Service "KazTransCom".

В 2012-2014 гг. — работал на различных позициях в АО "Astana Innovations".

В 2014-2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО "Информационно-аналитический центр".

В 2016 г. — гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В 2016-2017 гг. — менеджер по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу".

В 2017-2019 гг. — проектный менеджер по направлению "Офис проектных менеджеров, ИТ" центрального аппарата АО "Транстелеком".

В 2019-2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО "Tengri Lab".

В 2020 г. — и.о. заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

С октября 2020 г. и по настоящее время — заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

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