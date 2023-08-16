Ровным дорогам – быть!

В областном центре планируется отремонтировать 40 улиц общей протяженностью около 60 км. На сегодня ремонтные работы проведены уже на 15 улицах города. Подрядчиком выступает ТОО «Семейский механический завод».

В настоящее время ведется ремонт четырех улиц: Мос­ковской, 1 Декабря, Красина и Гастелло. Ранее аналогичные работы были завершены в районе 343-го квартала, где новый асфальт появился на четырех улицах. Еще семь улиц были отремонтированы на левом берегу Семея.

Отремонтированную проезжую часть уже оценили жители района улицы Дальней. По их словам, здесь не видели ремонта несколько десятков лет. Беспокойство вызывает лишь отсутствие дорожных знаков, поскольку это является причиной частых дорожно-транспортных происшествий.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог отмечают, что на асфальтированных в этом году улицах дорожные знаки будут установлены в ближайшее время. Также намечены засыпка обочины, нанесение дорожной разметки и поднятие люков. В планах предусмот­рена установка около шести тысяч дорожных знаков.

– По знакам у нас заключен договор с подрядной организацией «LLC Азия». В данный момент эти работы завершены на треть, – сообщил главный специалист отдела пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Адильбек Увасилов.

По его словам, в городе также меняют старые дорожные знаки на новые. Ремонтируют дороги и в районах. К примеру, в селе Бокебай Бескарагайского района на текущий ремонт выделены средства в сумме 43 млн тенге. Ремонт проводится по государственной программе «Ауыл – ел бесiгi».

Нынче в районе отремонтированы дороги в трех селах. Охват составляет около трех километров. В следующем году планируется работа и в других населенных пунктах. В районном акимате рассказали, что в рамках нацпроекта «Ауыл – ел бесiгi» на средний ремонт подъездных дорог в селах Жыланды, Карабас и Ондирис выделено 251,8 млн тенге. Скоро в Бескарагайском районе нач­нутся работы по установке уличного освещения.