Ровным дорогам – быть!

Свежий выпуск
1
Флора Левина

В городах и селах области Абай приводят в порядок транспортную инфраструктуру.

В областном центре планируется отремонтировать 40 улиц общей протяженностью около 60 км. На сегодня ремонтные работы проведены уже на 15 улицах города. Подрядчиком выступает ТОО «Семейский механический завод».

В настоящее время ведется ремонт четырех улиц: Мос­ковской, 1 Декабря, Красина и Гастелло. Ранее аналогичные работы были завершены в районе 343-го квартала, где новый асфальт появился на четырех улицах. Еще семь улиц были отремонтированы на левом берегу Семея.

Отремонтированную проезжую часть уже оценили жители района улицы Дальней. По их словам, здесь не видели ремонта несколько десятков лет. Беспокойство вызывает лишь отсутствие дорожных знаков, поскольку это является причиной частых дорожно-транспортных происшествий.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог отмечают, что на асфальтированных в этом году улицах дорожные знаки будут установлены в ближайшее время. Также намечены засыпка обочины, нанесение дорожной разметки и поднятие люков. В планах предусмот­рена установка около шести тысяч дорожных знаков.

– По знакам у нас заключен договор с подрядной организацией «LLC Азия». В данный момент эти работы завершены на треть, – сообщил главный специалист отдела пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Адильбек Увасилов.

По его словам, в городе также меняют старые дорожные знаки на новые. Ремонтируют дороги и в районах. К примеру, в селе Бокебай Бескарагайского района на текущий ремонт выделены средства в сумме 43 млн тенге. Ремонт проводится по государственной программе «Ауыл – ел бесiгi».

Нынче в районе отремонтированы дороги в трех селах. Охват составляет около трех километров. В следующем году планируется работа и в других населенных пунктах. В районном акимате рассказали, что в рамках нацпроекта «Ауыл – ел бесiгi» на средний ремонт подъездных дорог в селах Жыланды, Карабас и Ондирис выделено 251,8 млн тенге. Скоро в Бескарагайском районе нач­нутся работы по установке уличного освещения.

#область Абай #дороги #асфальт #ремонт дорог

Популярное

Все
Как догнать и перегнать?
Компромат на самокат
В пятерке сильнейших
«Аргентинский Трамп» лидирует
Антикор снижает тариф
Обратной дороги нет
Здесь рождается классика
Бурхан-булак – величественный и недоступный
Атом на благо людям
Спасти и сохранить
Чтение – это развлечение
Клюнул жареный петух
Музыкальный вояж в столицу
Выставка – лучшая реклама
Водный баланс
Счастья полный дом
От простого к сложному
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Пожар вспыхнул в крупном торговом центре Астаны
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Счастья полный дом
Выставка – лучшая реклама
Чтение – это развлечение
Спасти и сохранить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]