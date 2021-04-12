С 1 мая счета для добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ будут открывать автоматически

Общество
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Айдана Демесинова
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Открытие счетов для учета добровольных пенсионных взносов с 1 мая 2021 года будет осуществляться автоматически, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Единого национального пенсионного фонда.

"С 1 мая 2021 года основанием для открытия индивидуального пенсионного счета для учета добровольных пенсионных взносов будет являться поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос (ДПВ). ДПВ могут перечисляться как вкладчиком – физическим лицом за счет своего дохода в свою пользу, так и вкладчиком (физическим или юридическим лицом) в пользу получателя. При этом размер и периодичность взносов определяется вкладчиком самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что при уплате ДПВ физическим лицом в свою пользу за счет своего дохода налоговым законодательством предусмотрен налоговый вычет на сумму уплаченных ДПВ.

Кроме того, с 1 января 2021 года ДПВ, уплачиваемые налоговым агентом (работодателем) за счет собственных средств в пользу работника, относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В то же время суммы уплаченных работодателем ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.

Таким образом работодатель, осуществляя ДПВ в пользу своих работников, получает преимущества при налогообложении, а также дополнительный инструмент мотивации своих сотрудников. Для работника это положительно отразится на увеличении сумм пенсионных накоплений, сформированных в ЕНПФ за счет ДПВ и, соответственно, на увеличении размера пенсионных выплат из ЕНПФ.

"Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня (БВУ) либо АО "Казпочта". Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания). Кроме того, имеется возможность подачи заявления работодателю, на основании которого последний регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в пользу заявителя либо третьего лица. 

При этом идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения будут получены ЕНПФ из соответствующих информационных систем государственных органов", - добавили в пресс-службе ЕНПФ.

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