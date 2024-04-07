С начала паводков в РК исследовано более 4 тыс. проб воды

В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий, территориальными подразделениями комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

«Проведены отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказалось 133 пробы. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается», - говорится в сообщении.