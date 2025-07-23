фото автора

На ІІ заседании Национального курултая Глава государства предложил сделать понятия «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» одной из опор новой общественной этики. Как отметил Президент, соответствующая концепция должна стать воплощением патриотизма, гуманности, профессионализма, бережливости и трудолюбия. Вклад в создание такого порядка вносят и предприниматели, которые создают рабочие места, обеспечивают сотрудникам достойные условия труда, платят налоги, инвестируют в развитие регионов, участвуют в воплощении социальных проектов.

В Приаралье есть целая предпринимательская структура из группы предприятий, избравшая родной край местом развития бизнеса, и это группа «Кыран», которая исследует потребности населения и производственных организаций, вкладывает средства в локальную инфраструктуру, создает рабочие места для коренных жителей. В этом руководство структуры видит свое предназначение – вносить вклад в экономическое развитие региона и республики в целом.

Деятельность «кырановцев» ориентирована на развитие производства и экспорта местной продукции. Особо отметим, что в своей работе группа использует эффективную систему полного производственного цикла – начиная от добычи, переработки сырья, производства продукции до ее хранения и транспортировки. К примеру, с ростом в области объемов строительства у компаний-подрядчиков закономерно увеличилась потребность в различных стройматериалах. Так, для отсыпки основания автомобильных и железных дорог, заливки фундаментов зданий, а также производства бетона и железобетонных изделий стали в больших количествах востребованы щебень и его производные.

Корреспондент «Казахстанской правды» посетил производственную зону «Шалкия» в Жанакорганском районе и ознакомился с деятельностью одного из дочерних предприятий группы «Кыран» – ТОО «Shalkiya Dolomite Operating», специализирующегося на производстве щебня и его производных.