С заботой о крае родном

Адал Азамат
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Группа предпринимателей из Приаралья вкладывает средства в развитие своего региона

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На ІІ заседании Национального курултая Глава государства предложил сделать понятия «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» одной из опор новой общественной этики. Как отметил Президент, соответствующая концепция должна стать воплощением патриотизма, гуманности, профессионализма, бережливости и трудолюбия. Вклад в создание такого порядка вносят и предприниматели, которые создают рабочие места, обеспечивают сотрудникам достойные условия труда, платят налоги, инвестируют в развитие регионов, участвуют в воплощении социальных проектов.

В Приаралье есть целая предпринимательская структура из группы предприятий, избравшая родной край местом развития бизнеса, и это группа «Кыран», которая исследует потребности населения и производственных организаций, вкладывает средства в локальную инфраструктуру, создает рабочие места для коренных жителей. В этом руководство структуры видит свое предназначение – вносить вклад в экономическое развитие региона и республики в целом.

Деятельность «кырановцев» ориентирована на развитие производства и экспорта местной продукции. Особо отметим, что в своей работе группа использует эффективную систему полного производственного цикла – начиная от добычи, переработки сырья, производства продукции до ее хранения и транспортировки. К примеру, с ростом в области объемов строительства у компаний-подрядчиков закономерно увеличилась потребность в различных стройматериалах. Так, для отсыпки основания автомобильных и железных дорог, заливки фундаментов зданий, а также производства бетона и железобетонных изделий стали в больших количествах востребованы щебень и его производные.

Корреспондент «Казахстанской правды» посетил производственную зону «Шалкия» в Жанакорганском районе и ознакомился с деятельностью одного из дочерних предприятий группы «Кыран» – ТОО «Shalkiya Dolomite Operating», специализирующегося на производстве щебня и его производных.

– Мы выпускаем шесть видов фракций щебня, – рассказал директор по производству товарищества Багдат Исламкулов. – Сырье, доломитовый известняк, добываем на карьере «Өгіз мүйіз», открытый некогда еще самим Канышем Сатпаевым.

Полный цикл получения щебня включает в себя три основных этапа. Сначала идет открытая добыча горной породы, затем сырье грузится экскаватором на тяжелый транспорт и доставляется на завод. Дробление горной массы, измельчение камня и сортировка его по размерам происходят на дробильно-сортировочной установке.

Для транспортировки дробленой горной массы цех оборудован системой ленточных конвейеров. Щебень в автомобильный или железнодорожный транспорт загружают фронтальными погрузчиками. Для доставки продукции налажена автомобильная и железнодорожная транспортная логистика. Собственными вагонами щебень доставляется до любой станции от Аральска до Туркестана.

Для изготовления асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей компания выпускает минеральный порошок, который повышает устойчивость изделий к влаге, улучшает ка­чество дорожных покрытий, продлевая период их эксплуатации.

В приоритетах развития товарищества – упор на качество материалов и технологии, снижающие экологическую нагрузку на окружающую среду. Основная площадка сбыта щебня и минерального порошка – местный рынок. Качество материалов подтверждено долгим сотрудничеством с постоянными потребителями.

В числе заказчиков – не только местные дорожно-строительные предприятия и заводы по выпуску бетонных изделий и строительных смесей, но и иностранные подрядные организации. Так, недавно в компанию обратились испанские коллеги, желающие наладить бизнес по выпуску керамических изделий.

Как сообщил Багдат Исламкулов, в товариществе работают около 160 человек. Все они – местные жители, 80% – из аулов Шалкия, Кожакент, Жайылма Жанакорганского района.

На производстве задействованы операторы дробильных установок, мастера, водители грузовиков, экскаваторщики, слесари-механики, рабочие ремонтной бригады. Тем не менее директор по производству посетовал на дефицит кадров по ряду рабочих специальностей.

– В области ощущается острая нехватка машинистов спецтехники – бульдозера, грейдера, экскаватора, крана, – отметил Багдат ­Исламкулов. – Сейчас сложно найти хороших автоэлектриков, сварщиков, токарей, так как «старая гвардия» уже на пенсии, а у молодых нет опыта и мастерства. Хотелось бы, чтобы эти кадры готовили в колледжах или хотя бы в учебных центрах по переквалификации. Мы выделяем деньги на обучение молодежи в рамках социальных обязанностей, оплачивать профессиональное обучение готовы и другие промышленные предприятия.

В регионе ТОО «Shalkiya Dolomite Operating» работает по договору с областным управлением предпринимательства и промышленности. Согласно 10-летнему контракту на недропользование компания выполняет все обязательства, в частности исправно платит налоги за добычу полезных ископаемых, обу­чает специалистов отрасли из числа мало­обеспеченных слоев населения, производит социальные выплаты.

Об особенностях оптимизации технологической цепочки и дальнейших планах ТОО «Shalkiya Dolomite Operating» рассказал основатель товарищества Бахтияр Сыздыков. По его словам, важно не только стремиться к успешному росту, но и к созданию новых производств.

– Для увеличения ассортимента конечной продукции мы анализируем местный рынок, выявляем потенциальные ниши и разрабатываем бизнес-планы с учетом локальных особенностей и возможностей области, – подчеркнул бизнесмен. – В нашем регионе можно добывать, перерабатывать и изготавливать не только щебень, но и известь, и обогащенный кварцевый песок, которые пользуются повышенным спросом в химической и пищевой промышленности для производства цемента, пищевой и технической соды, минеральных удобрений, солнечных батарей, стекла и другой продукции.

Группа компаний «Қыран» прошла все этапы становления, пользуясь поддержкой госпрограмм, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», и сейчас расширяет производственные возможности. По итогам прошлого года «кырановцы» принесли значительную пользу местному бюджету, внеся в казну около 900 млн тенге налоговых платежей. Кроме того, предприниматели способствовали созданию рабочих мест и росту заработной платы. Сегодня на предприятиях группы «Қыран» с учетом привлеченных специалистов в общей сложности трудятся свыше 400 человек.

#МСБ #Приаралье #Кыран

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