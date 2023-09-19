С заботой о священном месте

Молодежный ресурсный центр Улытауского района области Улытау совместно с активистами провел субботник в предгорье Аулиетау – священной родовой горы, о которой сложено немало легенд.

– В нашем районе с большим почтением относятся к этим местам, и мы приняли участие в акции с большим удовольствием, – заметила инспектор молодежного центра Акерке Каримова.

Сакральный Аулиетау расположен всего в двух километ­рах от села Улытау. Местные жители с детства знакомы с древними преданиями о вершине горы, что ближе всех остальных к небу. Есть версия, что гора считалась священной еще в эпоху бронзы. В предгорье растут танцующие березы, есть родник с целебной водой, с самой горой связаны легенды о пещере Заратустры и Акмешит.

По словам Акерке Каримовой, с тех пор как образовался национальный парк «Улытау», количество туристов значительно выросло. Большой интерес к сакральной горе проявляет и местная молодежь.

– Жители села поднимаются к вершине примерно два раза в год, – отметила она. – Кто-то чаще, ведь многие сопровождают туристов. А молодые много пишут о родных местах в соцсетях, снимают интересные видео, ведут блоги, чтобы привлечь внимание к Улытау.

Акерке уверена: экологичес­кие акции очень важны, ведь каждый участник понимает, что мусор упал не с неба, что наша природа хрупка и нуж­дается в защите. Уважение к священным местам должно воспитываться с детства, только так мы сможем сохранить наследие предков в первозданном виде. А заодно и привлечь туристов в заповедный край.

В Мангистауской области специалисты областного молодежного ресурсного центра провели очистку морского побережья. Это одна из самых проблемных зон города Актау. Несмотря на значительное увеличение мусорных контейнеров на пляже, находятся нерадивые граждане, выбрасывающие отходы прямо на землю. В результате всего за несколько месяцев купального сезона набережная без санитарных чисток превращается в свалку.

А в Тупкараганском районе ребята посетили некрополь Бейсенбай и провели там уборку.

– Мангистауская область – настоящий музей под открытым небом. Здесь достаточно сакральных природных захоронений и живописных достопримечательностей. Эти места часто посещают местные жители, а также туристы из-за рубежа, интересующиеся природой региона. Одно из наиболее часто посещаемых мест – некрополь Бейсенбай. Он расположен в 25 километ­рах от города Форт-Шевченко. Сегодня мы, активная молодежь Тупкарагана, провели субботник вокруг могильника и убрали скопившийся мусор, – поделился руководитель Тупкараганского районного молодежного ресурсного центра Ринат Нуржан.

Каракиянский районный молодежный ресурсный центр провел субботники на площадке отдыха «Жолболдин», расположенной на берегу моря в селе Курык. Мангистауский районный молодежный ресурсный центр хорошо поработал на правой стороне дороги к заводу ТОО «КаспийЦемент». А молодежный ресурсный центр Бейнеуского района – в саду имени Есенгали Раушанова.

Инициативу молодежных центров решили сделать доб­рой традицией. Надо сказать, что, помимо санитарной очистки, участники акции насладились прекрасными видами сакральных мест Мангистау, узнали больше об их истории и в целом приятно провели время в компании единомышленников.