Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Причины инцидента выясняются, передает Kazpravda.kz
Американский военный самолет упал в восточной части Средиземного моря во время тренировочного полета, сообщает европейское командование ВС США, передает Интерфакс.
"Причины инцидента на тренировке в настоящее время выясняются. Однако можно однозначно сказать, что вылет самолета был чисто тренировочным и никаких признаков враждебной активности нет", - подчеркивается в релизе.
Командование уточнило, что крушение произошло вечером 10 ноября.
"Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем разглашать дополнительную информацию о задействованном персонале", - добавили военные.