Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море

Фото: Военное дело

Американский военный самолет упал в восточной части Средиземного моря во время тренировочного полета, сообщает европейское командование ВС США, передает Интерфакс.

"Причины инцидента на тренировке в настоящее время выясняются. Однако можно однозначно сказать, что вылет самолета был чисто тренировочным и никаких признаков враждебной активности нет", - подчеркивается в релизе.

Командование уточнило, что крушение произошло вечером 10 ноября.