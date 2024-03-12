Секрет хорошего хлеба Свежий выпуск 12 марта 2024 г. 3:40 18 Аскер Шыгысов За сто километров от райцентра продают хлеб, который в селе Саумалколь СКО выпекает пекарь-кондитер ИП «Пересвет» Валентина Приходько. фото из личного архива Валентины Приходько По образованию она педагог дошкольного образования, но уже пять лет трудится в пекарне мастером смены. Нареканий нет. Валентина Сергеевна крайне ответственный работник. Строго контролирует качество продукции. Забот у пекарей много: нужно тесто замесить, хлеб отгрузить, возврат посчитать, проследить, чтобы тесто не перестояло и не прокисло, вовремя «посадить» хлеб в печку и вовремя вытащить его оттуда. В итоге хлеб в Саумалколе получается очень вкусным, пользуется спросом даже в деревнях, расположенных за сто километров от райцентра. – В районе всего четыре пекарни, – рассказывает Валентина Сергеевна. – Но только у нас новое оборудование. Сенсорная печка дает возможность запрограммировать процесс выпечки, это облегчает труд. С радостью Валентина говорит о 15-летней дочери: – Учится хорошо, она у меня ударница. Занимается музыкой, играет на гитаре. А я и дома люблю печь, кулинария – это мое все. Село Саумалколь – административный центр Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Расположено на берегу одноименного озера в 248 км к юго-западу от Петропавловска и в 92 км к западу от Кокшетау. – Я люблю наш родной Саумалколь, – говорит пекарь Валентина Приходько. – С соседями живем дружно, ходим друг к другу в гости. В канун Наурыза хочу пожелать всем процветания, добра, взаимопонимания в семье! Работа должна нравиться! Нужно приходить на нее с хорошим настроением. Хорошее настроение – хороший хлеб! #Петропавловск #хлеб #пекарня #Саумалколь