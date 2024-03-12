Секрет хорошего хлеба

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Аскер Шыгысов

За сто километров от райцентра продают хлеб, который в селе Саумалколь СКО выпекает пекарь-кондитер ИП «Пересвет»
Валентина Приходько.

фото из личного архива Валентины Приходько

По образованию она педагог дошкольного образования, но уже пять лет трудится в пекарне мастером смены. Нареканий нет. Валентина Сергеевна крайне ответственный работник. Строго контролирует качество продукции.

Забот у пекарей много: нужно тесто замесить, хлеб отгрузить, возврат посчитать, проследить, чтобы тесто не перестояло и не прокисло, вовремя «посадить» хлеб в печку и вовремя вытащить его оттуда.

В итоге хлеб в Саумалколе получается очень вкусным, пользуется спросом даже в деревнях, расположенных за сто километ­ров от райцентра.

– В районе всего четыре пекарни, – рассказывает Валентина Сергеевна. – Но только у нас новое оборудование. Сенсорная печка дает возможность запро­граммировать процесс выпечки, это облегчает труд.

С радостью Валентина говорит о 15-летней дочери:

– Учится хорошо, она у меня ударница. Занимается музыкой, играет на гитаре. А я и дома люблю печь, кулинария – это мое все.

Село Саумалколь – административный центр Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Расположено на берегу одноименного озера в 248 км к юго-западу от Петропавловска и в 92 км к западу от Кокшетау.

– Я люблю наш родной Саумалколь, – говорит пекарь Валентина Приходько. – С соседями живем дружно, ходим друг к другу в гости. В канун Наурыза хочу пожелать всем процветания, доб­ра, взаимопонимания в семье! Работа должна нравиться! Нужно приходить на нее с хорошим настроением. Хорошее настроение – хороший хлеб!

#Петропавловск #хлеб #пекарня #Саумалколь

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