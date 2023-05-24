Секвойкина квартира Свежий выпуск 24 мая 2023 г. 3:00 40 Аcкар Шыгысов Вырастить секвойю – такую задачу поставили перед собой сотрудники Ботанического сада в Петропавловске. фото pro-dachnikov.com Посылка с семенами редких для наших северных широт растений пришла в Петропавловск из Австрийского ботанического сада-музея в Клагенфурте. Еще ранее североказахстанские ботаники наладили сотрудничество с австрийскими, получили от них каталог семян, выбрали самые интересные и попросили прислать. – Теперь дело за малым – вырастить секвойю и возродить магнолию, – сказал директор Северо-Казахстанского ботанического сада Артур Рязапов. В Ботаническом саду Петропавловска растут около двух тысяч видов растений, старейшее из них – финиковая пальма высотой около 20 метров, которая однажды пробила стеклянную крышу оранжереи. Если у нее появится конкурент – секвойя, то рекорд в 20 метров, скорее всего, будет побит, так как высота северо-американского растения-гиганта может доходить до 115 метров. #СКО #Петропавловск #деревья #секвойя #Ботанический сад #оранжерея