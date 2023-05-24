Секвойкина квартира

Посылка с семенами редких для наших северных широт растений пришла в Петропавловск из Австрий­ского ботанического сада-музея в Клагенфурте.

Еще ранее североказахстанские ботаники наладили сотрудничество с австрийскими, получили от них каталог семян, выбрали самые интересные и попросили прислать.

– Теперь дело за малым – вырас­тить секвойю и возродить магнолию, – сказал директор Северо-Казахстан­ского ботанического сада Артур Рязапов.

В Ботаническом саду Петропавловска растут около двух тысяч видов растений, старейшее из них – финиковая пальма высотой около 20 метров, которая однажды пробила стеклянную крышу оранжереи. Если у нее появится конкурент – секвойя, то рекорд в 20 метров, скорее всего, будет побит, так как высота северо-американского растения-­гиганта может доходить до 115 метров.