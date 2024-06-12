Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью

– Альвина Фахразиевна, с чего начиналось Ваше увлечение психологией? И как помогает семейным парам предложенный Вами проект?

– Я больше двадцати лет в психологии. Тему выбрала семейную – детско-родительские отношения, потому как считаю, что все начинается с семьи. Если ребенок растет в любви и видит, что родители уважают друг друга, то и он учится этому и несет с собой во взрослую жизнь. Свой центр изначально я создавала как ИП, а потом обратилась за помощью к депутатам – появилось желание расширить возможности. Таким образом, 12 лет назад я создала НПО «Мое возрождение». А проект, над которым мы сейчас работаем, называется «Институт счастливой семьи».

Его можно разделить на три части. Это работа с молодыми парами, кризисные отношения в семейной жизни и стадия бракоразводного процесса. Обычно к нам попадают через ювенальный суд, с которым мы тесно сотрудничаем. Бывает, что некоторые пары приходят сами. И в этом есть огромная разница. Одно дело, когда супругам рекомендует к нам обратиться суд, а другое – когда сами, осознанно.

– Как происходит весь этот процесс?

– Семейная пара приходит в суд и заявляет о том, что желает развестись. Судья сообщает, что для окончательного решения им необходимо получить заключение психолога. Кстати, при самом суде тоже есть психолог, но нужно мнение и независимого специалиста. Далее мы пишем свое заключение. Чаще всего приходят пары, где уже есть дети, и когда родители приводят их в суд, мы проводим определенные тесты по утвержденным нормам.

Есть еще центр «Келешек», который также разработал специальную методичку для семейного суда. Там, кстати, написано, до какого возраста ребенок должен проживать с матерью с учетом всех полагающихся при этом условий. Бывает и так, что наши психологи сами выезжают на место проживания и смотрят, есть ли там спальное место, стол для учебы и так далее. Знаете, ситуации бывали разные. Был даже случай, когда у кормящей матери отбирали грудного ребенка только потому, что у отца был большой дом, а у нее нет...

– Как часто после консультации с психологом супруги меняют свое решение о разводе?

– Некоторым семьям действительно удалось помочь, но там, где есть насилие, алкоголизм и другие отягчающие моменты, договориться прак­тически невозможно. Пары и сами стараются всячески избегать диалога. В основном мы проводим беседы с теми супругами, которые заявили, что не сошлись характерами или им нужна пауза в отношениях. Далее мы выясняем, в чем состоит причина, и приг­лашаем их на индиви­дуальные консультации, а потом организовываем тренинги.

– Что становится частой причиной разводов?

– Причин для разводов может быть много, и не только связанных с различного рода зависимостями или отсутствием взаимопонимания. Бывают и более прозаичные. Например, когда мешают родственники, это довольно частое явление. А еще причиной частых разводов может быть тот «багаж», который люди прихватили в свою личную жизнь, копируя опыт родителей. То есть то, что они видели в своей семье.

Есть и люди с психологичес­кой зависимостью. В психологии это явление называется «фиксированное восприятие обстоятельств», когда человек беспрестанно ищет свой первый опыт, который запомнился ему как яркая вспышка. Таким людям потом начинает казаться, что в их жизни что-то не складывается, что она слишком прес­ная, сравнивая настоящее с тем врезавшимся в память моментом из прошлого.

– Раньше, насколько я знаю, психологии не уделяли столько внимания, и при бракоразводном процессе в том числе. С чем это связано?

– Долгие годы психологию недооценивали, не было культуры похода к такому специа­листу. Радует тот факт, что сейчас за помощью стало больше обращаться мужчин. Женщины разбираются­ в каких-то своих травмах. Чаще стали практиковаться и совместные визиты, которые порой заканчиваются перепалками...

Психология важна с той точки зрения, что многие семейные пары начали изучать самих себя и понимать: какие-то неурядицы в их жизни происходят не из-за внешних обстоятельств, а из-за того, что некоторым из них очень трудно изменить что-то в себе. И потом, повторюсь, люди часто строят семью по примеру той, в которой выросли. Берут ее за модель.

– Сколько браков удалось спасти? Вы ведете статистику?

– Последние пять лет я занимаюсь именно предотвращением разводов. И когда мы стали сотрудничать с судом, то договорились, что первая консультация для этих пар будет бесплатная. Кому-то удавалось помириться и за одну такую профилактичес­кую беседу, но их, если уж говорить честно, мало.

В первую встречу приходится разбираться только с тем, над чем предстоит работать. Важно, что некоторые пары сами понимают, что одного часа им недостаточно, и приходят уже на платную консультацию. И практичес­ки во всех историях ключ к решению многих семейных проблем – это умение договариваться. Мы, конечно, не волшебники и, когда люди приходят в суд с твердым намерением развестись, не всегда можем помочь. Но если говорить о цифрах, то, к примеру, за прошедшие три месяца около 15 семей из 70 решили забрать свои заявления обратно.

– Есть ли благоприятный возраст для вступления в брак?

– Скажу так: кто-то вообще не желает заводить семью из-за переизбытка негативного опыта в детстве, кто-то же хочет, но не умеет и не осознает ту степень ответственности, которую каждый из супругов должен взять на себя. Это элементарно от нехватки знаний. Поэтому мы и проводим тренинги. Точного возраста нет, но есть люди зрелые, а есть те, кто не может разобраться в себе, но при этом пытается устроить личную жизнь. То есть оптимальное время для вступления в брак, когда, кроме физической, есть и психологическая готовность.