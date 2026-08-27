В экономике Казахстана заняты 9,4 млн человек

По данным выборочного социологического опроса занятости населения во II квартале 2026 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,4 млн человек. Из них 7,3 млн человек работали по найму, ещё 2,1 млн человек были самостоятельно занятыми, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наибольшая доля занятых приходится на сферу торговли – 16,8%. Далее следуют образование – 13,3%, промышленность – 12,4%, сельское хозяйство – 10,5%, транспорт и складирование – 7,1%, строительство – 6,8% и здравоохранение и социальное обслуживание – 6,6%.

По сравнению со II кварталом 2025 года численность занятых увеличилась в ряде отраслей. Наибольший прирост зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом – 37 тыс. человек, образовании – 31,1 тыс., здравоохранении – 21,2 тыс. человек.

Также увеличилась численность занятых в сферах искусства, развлечений и отдыха – на 15,1 тыс. человек, профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,7 тыс., финансовой и страховой деятельности – на 7,4 тыс. человек.