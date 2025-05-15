– Алишер Аскарович, почему Международный день семьи так важен для нашей страны?

– День семьи – не просто дата в календаре. Это момент, когда мы задумываемся о том, а на чем же базируется общество? В нашей казахской традиции семья всегда была центром – местом, где передаются из поколения в поколение моральные устои, язык, история, знания.

Это неотъемлемая часть нашего культурного кода. Где крепка семья, там порядок, уважение к старшим и воспитание внуков в духе нации. Это не пафос – это основа нашего мироощущения. Без семьи не будет нации, а без нации не будет государства.

Наша история – это истории семей. Это и родовые традиции казахских жузов, и примеры многонациональных династий ученых, учителей, аграриев... В День семьи мы говорим не только о чувствах, но и об ответственности – за себя, за своих близких, за свою страну.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важнейшую роль семьи. По его словам, крепкая семья – надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. И это не лозунг, а суть: государство сильно, когда в каждой семье есть понимание, зачем жить, ради чего растить детей.

Семья – это школа гражданственности, а гражданственность и есть стержень нации. Особенно сейчас, когда мир стремительно меняется, когда традиции могут потеряться. Но там, где сильная семья, есть якорь, который не дает нации дрейфовать.

Добавлю: когда государство уважает семью, оно уважает человека. Поэтому важно не только защищать институт семьи, но и культивировать уважение к родителям, заботу о детях, равенство возможностей.

– В Казахстане много этносов. Не мешает ли это формировать общие ценности?

– Напротив, это делает нас сильнее. У каждого народа свои традиции, но суть одна: уважение к родителям, любовь к детям, забота друг о друге. У нас в Восточно-Казахстанской области живут представители 124 этносов, и все они чтят семью.

Именно через это мы и строим настоящий казахстанский патриотизм: не через лозунги, а через семейные ценности, понятные всем. И это не теория. В ВКО мы видим, как многонациональные семьи сохраняют язык, культуру, традиции. Это и есть живое единство.

Недаром именно в Усть-Каменогорске был открыт первый в стране Дом дружбы. Отсюда пошло движение Ассамблеи народа Казахстана, где семьи разных этносов объединились не ради формального братства, а ради настоящей, живой солидарности.

– В чем Вы видите сегодняшние угрозы для семьи и как им противостоять?

– Самая большая угроза – разрыв поколений. Когда дети не понимают родителей, а родители – своих детей. Добавьте к этому цифровую перегрузку, подмену понятий и снижение авторитета семьи в медиа. Противостоять этому можно только одним способом – личным примером. Не лозунгами, а отношением: когда отец уважает мать, когда бабушка передает внучке не только рецепты, но и мудрость. А еще через объединяющие традиции – совместные праздники, семейные хроники, родословные. Это не просто «нос­тальгия» – это якоря, которые не дают утонуть в хаосе.

– Какие реальные шаги предпринимаются для поддержки семей в Восточно-Казахстанской области?

– Мы не ограничиваемся общими словами. Более 300 тысяч жителей области получают адрес­ную помощь, включая 13 тысяч многодетных семей. Только по проекту «Одноэтажный Восток» 631 семья обзавелась жильем. В 2025 году планируется выкуп еще 480 квартир для нуждающихся.

Мы решаем конкретные задачи – это обеспечение жильем, дос­туп к образованию, здравоохранению, социальным выплатам. За четыре месяца только адресную социальную помощь получили 895 семей, это 4 258 человек. Количество обращений сокращается, значит меры работают.

Уже нельзя ограничиваться минимальными выплатами: важно создавать среду, в которой семья чувствует себя уверенно, а это хорошие школы, доступная медицина, безопасные улицы. Именно поэтому в ВКО ежегодно открываются новые больницы, учебные заведения, спортивные центры. В этом году будут завершены 28 социальных объектов, включая Центр гематологии и крупный больничный комплекс в Риддере.

Казахстан сегодня бережно строит новую модель социального государства. Мы переходим от принципа «минимального выживания» к принципу «полноценной жизни». Это означает, что человек и семья должны не «подачку» получать, а чувствовать заботу. Социальная политика становится не разовой акцией, а системой, в которой важны качество среды, равные старты, уважение к уязвимым.

Что особенно важно – в новой социальной модели государство не навязывает, а слушает. Мы строим не просто вертикаль помощи, а горизонтальную солидарность. Это и программы для многодетных, и индивидуальные маршруты поддержки матерей-одиночек, и инклюзивные проекты для людей с особыми потребностями. И не где-то в теории, а здесь, в ВКО – это и служба социальных ассис­тентов, и мобильные центры, и обратная связь через цифровые платформы. Все, чтобы человек не ощущал себя потерянным в системе, а чувствовал, что система – для него.

– Что Вы считаете примером социального проекта нового поколения?

– Проект «Гостевая семья», который сочетает в себе образование, культуру и доверие. Ребенок живет в другой семье, учит язык, знакомится с традициями, становится ближе к людям. В 2024 году в проекте участвовали 120 детей, в 2025-м будет 140.

Причем мы не просто учим языку, мы создаем атмосферу доверия между этносами. В этом проекте, например, русскоязычные дети изучают казахский язык, а дети-кандасы погружаются в многонациональную культуру. Это казахстанская модель дружбы и единения, реализованная в обычной семье.

– Насколько эффективно работает контроль исполнения?

– Очень жестко. Мы внедрили цифровую платформу SOCIUM, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать, кому оказана помощь, как работают НПО, какие результаты. Все прозрачно.

Например, помощь ветеранам войны и боевых действий в этом году увеличена до пяти миллио­нов тенге на человека. Созданы механизмы: обратная связь, цифровой контроль, независимые мониторинговые группы. Это уже другой уровень управления – современный, адресный, требовательный.

– А что с поддержкой старшего поколения?

– У нас есть целая система. Центр активного долголетия в Усть-Каменогорске – образец, как надо работать с людьми серебряного возраста. Более 400 человек посещают секции, занятия, лекции, мастер-классы. Планируем масштабировать этот опыт в другие районы.

Пожилые люди не должны быть в стороне – они опора семьи, ее духовный капитал. Мы расширяем социальные сервисы – это инватакси, санаторные путевки, обучение цифровой грамотности. Старшее поколение должно чувствовать не просто заботу, а нужность.

– Какие механизмы помогают вовлекать самих граждан в реализацию семейных программ?

– Один из самых эффективных инструментов – родительские советы и сообщества при школах, а также участие граждан в формировании местных бюджетов. Люди должны не просто получать услуги, а быть соавторами решений. В этом году мы запускаем платформу «Сенің дауысың» – цифровой опросник, через который семьи смогут влиять на приоритеты в сфере образования, здравоохранения, досуга. Там, где семья не просто просит, а участвует, там и возникает подлинное партнерство между обществом и властью.

В условиях цифровой эпохи важно не потерять традиции и воспитать сильную молодежь, ведь она – зеркало семьи. Если в доме есть уважение, ребенок возьмет это с собой, впитает с раннего возраста. Важно не запрещать, а направлять, дать не только выбор, но и ценности.

Именно семья учит, что значит быть человеком – держать слово, помогать, быть честным. И это не приходит с экрана, это приходит лишь с примером родителей. И здесь роль старшего поколения – ключевая. Где дед говорит внуку не только «надо», но и «почему», там есть воспитание.

– Как молодежь откликается на такие подходы?

– Все больше молодых людей интересуются своими корнями, участвуют в этнотурах, записывают родословные. Только в проекте «Сакральный Восток» в 2025 году участвовало более шести тысяч школьников. И это не формальность – молодые жаждут смысла. Молодежь хочет знать, кто она и что из себя представляет.

В ВКО внедряется дорожная карта «Болашақ мамандары» – школьники учатся рабочим профессиям, общаются с мастерами, посещают предприятия. Это и есть возвращение к ценностям через дело.

Кроме того, совместно с колледжами мы реализуем пилот «Шығыс маманы» – это ипотека для молодых специалистов рабочих профессий: человек может не просто получить образование, но и жилье, работу, поддержку. И это работает. Молодежь ВКО – умные, ищущие, деятельные люди. Надо просто дать им шанс, и они создадут сильные семьи.

– Каковы Ваши взгляды на семью как источник культуры?

– Семья – это начало. Здесь рождается нравственность, она – корень культуры. А культура – это не только книги и музыка. Это язык, традиции, поведение, информация, этика. Сегодня мы говорим о цифровой культуре, но и она требует фундамента.

Экономика – это базис, но работает она ради культуры. Ради того, чтобы у каждого ребенка было право говорить на своем языке, уважать своих предков и строить страну, в которой хочется жить.

В Восточном Казахстане мы не противопоставляем культуру и технологию – мы соединяем их. В 343 школах работают IT-классы, но с акцентом на этику цифрового поведения. Это синтез, который нужен в XXI веке.

Мы развиваем культурную инфраструктуру – это новые библио­теки, театральные студии, креативные центры. В прошлом году открылся Shygys creative hub, где подростки учатся создавать музыку, мультфильмы, книги. Культура сегодня – это то, что делает страну узнаваемой, уважаемой и любимой.

– Какие семейные качества Вы считаете наиболее важными для лидеров будущего?

– Честность, ответственность и умение слушать. Именно в семье ребенок учится тому, что каждое действие имеет последствия, что уважение нельзя требовать – его нужно заслужить. Лидер будущего не тот, кто громче всех говорит, а тот, кто умеет быть опорой. И если в детстве ребенок видел, как члены его семьи преодолевали трудности вместе, он будет строить коллектив, общество и страну по тем же принципам. Настоящее лидерство начинается у семейного стола.

Мухтар Ауэзов сказал: «Ел болам десең – бесігіңді түзе» («Хочешь быть нацией – начни с колыбели»). Я бы добавил: «Защити семью – и ты защитишь Казахстан». И пусть каждый ребенок, рождающийся в нашем крае, знает: он приходит в мир, где есть дом, где его ждут, где его уважают, где он учится быть Человеком. Вот ради этого и стоит жить и строить страну, достойную своих семей.

А если уж смотреть в суть – ради семьи и создаются государства. Потому что именно в семье живет то, что переживет все системы, – любовь, достоинство, ответственность.