Батима Заурбекова: как первая женщина-гобеленист Казахстана создала свой художественный язык

Батима Зауырбекова считается одной из основательниц казахстанского гобелена и первой женщиной в стране, создавшей гобеленные картины, сообщает El.kz .

Фото: Акорда

Сегодня в Акорде Президент Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанцев государственнными наградами, Батима Заурбекова - основоположница искусства гобелена в Казахстане получила орден "Отан".О её творчестве, роли в становлении национальной школы и особом отношении к орнаменту рассказала руководитель отдела декоративно-прикладного искусства Казахстана НМИ РК имени Абылхана Кастеева Наталия Баженова.

- Как бы вы описали Батиму Зауырбекову как художницу?

- Батима Зауырбекова занимает особое место в истории казахстанского декоративно-прикладного искусства. Она одна из ведущих мастеров отечественного гобелена, художница с очень узнаваемым языком, в котором соединяются национальная культура, внимание к человеку, природе и духовным ценностям.

Её произведения сразу обращают на себя внимание цветом, ритмом композиции и характерной пластикой орнамента. При этом за декоративностью всегда просматривается определённый образ и содержание.

- Почему её называют основательницей казахстанского гобелена?

- Батима Зауырбекова принадлежит к поколению художников, которые формировали профессиональный казахстанский гобелен. Вместе с Курасбеком Тыныбековым и другими мастерами она участвовала в становлении национальной школы этого искусства.

Особое место занимает её вклад в развитие женской линии казахстанского гобелена. Зауырбекова стала первой женщиной в Казахстане, создавшей гобеленные картины, и её творчество существенно расширило представление о возможностях этого вида искусства.

- Что особенно узнаваемо в её работах?

У Зауырбековой очень выразительная работа с цветом. Для её произведений характерны ритмичность, обобщённость форм, внимание к фактуре ткани и цельность композиции.

Она использует возможности гобелена как материала, где изображение создаётся непосредственно переплетением нитей. Благодаря этому цвет и орнамент становятся частью самой структуры произведения.

- Как она работает с казахским орнаментом?

- Для художницы орнамент имеет большое значение. Она обращается к традиционным мотивам, однако переосмысливает их через собственную композицию, пластику и цвет.

Наталия Баженова отмечает, что в работах Зауырбековой особенно заметен стилизованный волнообразный контур растительного орнамента. Он помогает создавать движение внутри композиции и связывает отдельные элементы произведения.

- Что в её творчестве связано с казахской культурой?

- Зауырбекова обращалась к истории, этнографии и фольклору Казахстана. В её работах можно увидеть национальные орнаменты, образы природы, мотивы традиционной культуры и представления о семье.

При этом художница не ограничивалась буквальным изображением традиционных элементов. Она переводила их в современный художественный язык, сохраняя узнаваемую связь с культурным наследием.

- Почему именно гобелен стал главным направлением её творчества?

Техника гобелена имеет интересную связь с казахской традицией. Западная история гобелена развивалась отдельно, однако сама идея тканого декоративного искусства близка казахским алашам, текеметам и баскурам.

Зауырбекова работала преимущественно в технике традиционного плоского гобелена на вертикальном ткацком станке. Через эту технику она смогла соединить особенности тканого искусства с живописным мышлением.

- Какие темы занимают особое место в её произведениях?

- Одна из главных тем Зауырбековой связана с образом женщины. В её работах появляются девушка, невеста, мать, мастерица, и через эти образы раскрываются темы семьи, материнства, любви и преемственности.

Большое место занимают также природа, родная земля, национальная память и духовное наследие. Поэтому её произведения можно рассматривать как разговор о человеке через образы казахской культуры.

- Какие работы помогают лучше понять её творчество?

Среди произведений, по которым можно проследить развитие художественного языка Зауырбековой, «Простор», «Мастерица», «Мир», «Ожидание», «Узату» и «Мать-Земля».

В них меняются композиционные решения и цветовые сочетания, однако сохраняется характерное для художницы внимание к национальной теме, образу человека и декоративной выразительности.

- В чём её главный вклад в искусство Казахстана?

- Главный вклад Батимы Зауырбековой связан с развитием национального гобелена как самостоятельного направления профессионального искусства. Она расширила его выразительные возможности через работу с цветом, композицией, орнаментом и образами национальной культуры.

Её творчество стало частью истории формирования казахстанской школы декоративного искусства. При этом художница создала собственный почерк, который позволяет узнавать её работы среди произведений других мастеров.

- Сколько произведений она создала?

За свою творческую жизнь Батима Зауырбекова создала более двухсот произведений. Среди них гобелены, декоративные полотна, картины, портреты и натюрморты.

В фонде Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева хранятся работы художницы, которые имеют особое значение для изучения истории казахстанского декоративно-прикладного искусства.

- Где ещё находятся её работы?

Произведения Батимы Зауырбековой представлены не только в Казахстане. Её работы находятся в частных коллекциях Австралии, Германии, Франции, США, Италии, Канады, Турции и Швейцарии.

Такое географическое распространение показывает интерес к её творчеству за пределами Казахстана. Национальные образы в её произведениях при этом раскрываются через универсальные темы семьи, природы, материнства и человеческих отношений.

- Почему сегодня важно сохранять её наследие?

Творчество Батимы Зауырбековой позволяет увидеть, как казахстанские художники осваивали гобелен и постепенно формировали собственный национальный художественный язык. Её работы дают возможность проследить связь между традиционным искусством и профессиональной художественной школой.

Для музея её произведения имеют значение и как художественные объекты, и как свидетельства определённого этапа развития культуры Казахстана. Изучая их, можно увидеть, каким образом орнамент, фольклор, природа и национальные образы получили новое звучание в декоративном искусстве.