От транспортной связанности к инвестициям: как Казахстан и Черногория расширяют экономическое сотрудничество

Казахстан и Черногория завершают первую двадцатилетку дипломатических отношений с заметно более широкой экономической повесткой, чем прежде. Итоги официального визита Президента Черногории Якова Милатовича в Астану показали, что стороны заинтересованы не только в поддержании политического диалога, но и в формировании практических механизмов сотрудничества в сферах инвестиций, туризма, транспорта, логистики и цифровых технологий.

Для Казахстана эта повестка напрямую связана с экономическим курсом Президента Касым-Жомарта Токаева, в центре которого находятся диверсификация экономики, развитие транспортной связанности, привлечение инвестиций и интеграция страны в международные торговые маршруты. Именно поэтому диалог с Черногорией важен не только как дипломатическое событие, но и как часть более широкой стратегии расширения внешнеэкономических связей.

Черногория, в свою очередь, может быть интересна казахстанскому бизнесу как страна с потенциалом в туризме, инфраструктуре, энергетике и сервисной экономике. О перспективах экономического сотрудничества рассказал Мирза Мулешкович, экономический аналитик, основатель и генеральный директор Inteligencija MNE.

– Визит Президента Якова Милатовича в Казахстан прошел на фоне 20-летия дипломатических отношений и подписания документов по туризму, СМИ и взаимодействию торгово-экономических палат. Какое значение этот визит может иметь именно для экономической повестки двух стран?

– Визиты на высоком уровне важны не только с политической, но и с экономической точки зрения. Они создают импульс для более активного сотрудничества и помогают поддерживать постоянный диалог между институтами, деловыми кругами и инвесторами. В случае Черногории и Казахстана визит Президента Милатовича может стать возможностью для более системной коммуникации между государственными структурами и бизнес-сообществами двух стран.

Экономические отношения между Черногорией и Казахстаном традиционно развивались в дружественном ключе, однако их потенциал пока раскрыт не полностью. Такие визиты помогают определить конкретные сферы интереса, установить новые контакты и выстроить более понятную рамку сотрудничества в туризме, инвестициях, энергетике, транспорте и цифровых услугах.

Для Черногории сотрудничество с Казахстаном особенно важно с учетом масштаба его экономики и растущей роли страны в Центральной Азии. При Президенте Касым-Жомарте Токаеве Казахстан последовательно усиливает международную экономическую повестку, делает акцент на диверсификации, инвестициях и транспортной связанности. Это делает страну предсказуемым и привлекательным партнером для государств, заинтересованных в долгосрочных экономических проектах. Однако реальные результаты будут зависеть от того, приведет ли визит к конкретным бизнес-возможностям, инвестициям, новым рабочим местам и устойчивым партнерствам.

– Инвестиции, туризм, транспорт и логистика названы среди приоритетов сотрудничества. Какие направления могут дать наиболее ощутимый результат в ближайшие годы?

– Если говорить о наиболее заметном результате в ближайшей перспективе, я бы прежде всего выделил туризм и инвестиции.

Туризм способен дать быстрый эффект, особенно если будет продолжаться развитие прямого авиасообщения и благоприятного визового режима. Когда снижаются барьеры для поездок, естественным образом растут туристические потоки, расширяются контакты между людьми и появляются новые возможности для компаний в гостиничном бизнесе, сервисе, транспорте и смежных отраслях.

Казахстанская политика в этом направлении выглядит последовательной: сначала формируется дипломатическая и институциональная база, затем подключаются бизнес, торговые палаты, транспортные механизмы и частный сектор. Такой подход повышает шансы на то, что договоренности не останутся на уровне заявлений, а будут постепенно превращаться в реальные экономические проекты.

Инвестиции требуют большего времени, но могут иметь более глубокий структурный эффект. Черногория предлагает возможности в туристической инфраструктуре, возобновляемой энергетике, устойчивых проектах в сфере недвижимости и сервисной экономике. Как член НАТО и кандидат на вступление в ЕС, страна предоставляет относительно стабильную и предсказуемую среду для международных инвесторов, включая инвесторов из Казахстана.

Транспорт и логистика также играют важную роль. Улучшение связанности часто становится условием для развития всего остального: торговли, инвестиций и туризма. Поэтому в краткосрочной перспективе наиболее заметным направлением может стать туризм, тогда как более глубокая долгосрочная ценность связана с энергетикой, инфраструктурой и инвестиционными проектами.

– Прямые рейсы между Алматы и Подгорицей, а также визовые послабления создают новые условия для туризма и бизнеса. Насколько такие меры могут повлиять на экономические связи?

– В современной экономике связанность является одним из ключевых условий для развития сотрудничества. Поэтому прямые рейсы между Алматы и Подгорицей в сочетании с визовыми послаблениями могут сыграть важную роль в сближении двух стран.

В этом смысле политика Казахстана, направленная на расширение международной транспортной связанности, выглядит особенно важной. Для страны, расположенной между Азией и Европой, развитие прямых маршрутов и облегчение контактов с новыми партнерами становится не просто вопросом удобства, а элементом долгосрочной экономической стратегии.

С точки зрения туризма выгоды очевидны. Черногория становится все более узнаваемым направлением в Европе и на Западных Балканах, а Казахстан представляет собой растущий рынок с серьезным потенциалом выездного туризма. Более удобные условия поездок способны увеличить туристические потоки в обе стороны и создать новые возможности для туроператоров, гостиничного бизнеса и сопутствующих отраслей.

Но значение прямых рейсов не ограничивается туризмом. Они снижают барьеры для общения между предпринимателями, инвесторами и государственными институтами. На основе моего опыта работы с казахстанским рынком я вижу потенциал сотрудничества в туризме, информационных технологиях, энергетике, профессиональных услугах и образовании.

Черногория может стать более привлекательной для казахстанских инвесторов благодаря своему положению в Юго-Восточной Европе, инвестиционным возможностям и доступу к региональным рынкам. Казахстанские компании, в свою очередь, способны привнести капитал, опыт и деловые связи, которые будут способствовать развитию и диверсификации экономики.

– Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание диверсификации экономики, развитию транспортной связанности и привлечению инвестиций. Как Вы оцениваете такой подход с точки зрения современной экономической конкуренции?

– Диверсификация экономики, развитие транспортной связанности и привлечение инвестиций сегодня являются одними из ключевых условий устойчивого развития любой страны. В глобальной экономике государства, которые зависят от ограниченного числа секторов, сильнее подвержены внешним шокам и колебаниям мировых рынков. Диверсификация помогает создать более устойчивую экономическую структуру, поддерживает инновации и открывает возможности для долгосрочного роста.

Экономический курс Президента Касым-Жомарта Токаева хорошо соответствует этой логике. Казахстан стремится не только использовать свои природные и географические преимущества, но и развивать новые источники роста, улучшать инвестиционный климат и усиливать транспортную роль между Азией и Европой. Такой подход делает экономику более устойчивой и открывает дополнительные возможности для сотрудничества со странами, которые заинтересованы в долгосрочных инвестиционных и инфраструктурных проектах.

Для привлечения инвестиций необходима предсказуемая деловая среда, сильные институты, эффективное государственное управление и поддержка частного сектора. Транспортная связанность также имеет большое значение, поскольку современные экономики конкурируют через способность интегрироваться в глобальные торговые и производственные цепочки.

В этом смысле усилия Казахстана могут способствовать развитию более тесных партнерств, включая сотрудничество с Черногорией в туризме, логистике, энергетике, цифровых услугах и инвестиционных проектах.