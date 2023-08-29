Сенсационная победа

Акмолинец Ахмед Тумгоев стал двукратным чемпионом мира, сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области. Его удивительной победе – двум золотым медалям сразу в двух разделах NO-GI и GI – рукоплес­кали все болельщики чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг, проходившего с 20 по 25 августа в Варшаве. В соревнованиях приняли участие 804 представителя из 21-й страны.

Как отметил старший тренер области Ержан Касенов, в составе сборной страны выступил еще один акмолинский атлет – Мансур Сактаган. Но на сей раз парню не повезло: ему не удалось выйти из подгруппы. Но его победы, уверены тренеры, еще впереди.

Напомним, грэпплинг совмещает в себе элементы сразу нескольких борцовских дисциплин – джиу-джитсу, самбо, дзюдо, греко-римской борьбы. Необычное название происходит от английского слова grapple, означающего «захват», и именно захваты составляют основу данного вида борьбы.