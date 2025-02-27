Школа будущего в микрорайоне «Береке»

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске летом откроется новая комфортная школа на 600 мест.

фото акимата СКО

Сейчас здесь ведутся работы по облицовке фасада, монтажу внутренних инженерных сетей и заливке полов. Наружные коммуникации подведены, и объект планируется сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года. Школа будет оснащена по последнему слову техники. Кабинеты физики, химии, биологии и информатики будут оборудованы современной аппаратурой. Кроме того, в школе появятся STEM-лаборатория, классы робототехники, интерактивные панели, мастерские и просторные спортивные залы.

Подобные условия уже созданы для учащихся микрорайона «Орман», где в прошлом году была открыта первая комфортная школа. Всего в рамках национального проекта «Комфортная школа» в Северо-Казахстанской области планируется строительство еще четырех таких образовательных учреждений, рассчитанных на 2 700 учеников.

#школа #Петропавловск #Комфортная школа

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