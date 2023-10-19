Школа мужества

Министерство обороны организовало военно-патриотичес­кую республиканскую акцию «Ел қорғау – нағыз ерлер ісі», в ходе которой в столице в концертном зале «Астана» состоялись торжественные проводы молодого пополнения осенней призывной кампании 2023 года на срочную воинскую службу. В мероприятии приняли участие руководство Минобороны, столичного департамента по делам обороны, городского акимата, военнослужащие Акмолинского регионального гарнизона, ветераны вооруженных сил и боевых действий на территории других государств, воспитанники военно-патрио­тического движения «Жас сарбаз», призывники и их родители.

Выступая перед новобранцами, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил:

– Многие из вас не представляют, что стоит за лоском золотых погон, красивой военной выправкой, торжественными маршами, парадами и учениями. Профессия военного почетная, но нелегкая. Она обязывает без колебаний встать на защиту Родины в трудный для нее час. Сегодня в рядах вооруженных сил служат такие же, как вы, молодые люди. Осваивая военное дело, они закаляются физически, укрепляют свой дух, становятся мужественными и уверенными в себе. Стране нужны молодые люди с активной жизненной позицией. Всегда помните, ваш личный успех – это успех ваших родителей, родных и близких, ваших семей, а значит – успех нашей страны.

С напутственным словом к молодежи обратился и заместитель председателя республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов. Он пожелал призывникам быстрой адаптации к новым условиям и успехов в постижении армейской науки.

Главные герои этого дня – призывники – были веселы и бодры.

– Я родился в Астане, окончил 11 классов и поступил в вуз на грант, но по собственному желанию отчислился. Потом меня призвали в армию. Пришел сам, никто не заставлял. После обследования медицинская комиссия вынесла свой вердикт – «годен», направили служить в мотострелковый батальон в Усть-Каменогорске. Я хочу быть снайпером. Никакой боязни перед срочной воинской службой у меня нет. В армии многому учишься. Служба – это прежде всего дисциплина и патриотическое воспитание. После такой школы точно станешь настоящим мужчиной, – поделился призывник Ибрагим Бекарыс.

Двадцатилетний житель столицы Данил Мориц окончил колледж с красным дипломом по специальности «инженер по техпомощи» и уже успел поработать в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В будущем он планирует стать сисадмином, а пока намерен «пройти мужскую школу».

– Сегодня необычный день, нас провожают на срочную воинскую службу. Настроение ровное, нет тревоги и страха. Иду служить не ради военного билета, хочу научиться чему-то новому и стать дисциплинированным. Желаю всем призывникам, чтобы все было гладко и хорошо. Конечно, поначалу будет непривычно, но не нужно строить стены и башни, необходимо пробивать дороги, – сказал Данил.

С прошлого года Министерство обороны реализует проекты по повышению мотивации молодежи к срочной воинской службе через предоставление кредитных каникул и образовательных льгот, позволяющих получить высшее образование после службы в армии без сдачи ЕНТ. В торжественной обстановке военнослужащим срочной службы, увольняемым в запас, были вручены сертификаты, дающие право поступить в вуз.

Также в рамках торжественных проводов прошла церемония «Аманат», в ходе которой увольняемые в запас солдаты передали призывникам щит и меч, символизирующие воинскую доблесть, мужество и отвагу. Для астанинцев организовали выставку военной техники, экипировки и вооружения, были представлены и разработки в области робототехники воспитанников кружков Smart Sarbaz.

Мероприятие, собравшее более тысячи человек, продемонстрировало преемственность разных поколений защитников Родины. Завершилось оно исполнением песни «Қарулы күш – қорғаным».