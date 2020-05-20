​Школьный бум

Аким Шымкента Мурат Айтенов ловко орудует мастерком, закладывая первый кирпич в основание пристройки к шымкентской городской школе № 63. Учебное здание, рассчитанное на 300 мест, построили 8 лет назад. Правда, тогда средств хватило лишь на то, чтобы возвести учебные классы.

Все это время педагоги и школьники вынуждены были обходиться без столовой, мас­терской и спортивного зала. Теперь они будут. Строители начинают работать, пообещав акиму города, что к концу лета дополнительный корпус сдадут в эксплуатацию.

Поинтересовался ходом строительно-монтажных работ Мурат Айтенов и у сотрудников подрядной организации, выигравшей конкурс государственных закупок на строительство трехэтажного здания на 300 мест во дворе учебного заведения. Пристройка к школе будет сдана в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Перевод школ на дистанционное обучение позволил уже в мае активно взяться за проведение в них капитального ремонта. Некоторые же учебные заведения превратились в строительные площадки задолго до введения режима ЧП. Естественно, при условии, что прилегающая территория позволяла отделить зону стройки от школьного двора.

Например, как в шымкентской средней школе № 23. Это учебное заведение, расположенное в самом центре города, перегружено настолько, что и три смены не спасают.

Здание школы, построенное в 1961 году, рассчитано на 1 480 учеников. При этом втис­нуть в него каким-то образом умудряются почти 5 тыс. Пристройка рассчитана на 300 мест. Предполагается, что сдача ее в эксплуатацию позволит перевести учебное заведение на двухсменный режим работы.

Впрочем, в миллионном городе школ катастрофически не хватает не только в центре, но и на окраинах. Поэтому и зап­ланировано на нынешний год строительство сразу 13 школ и пристроек к ним, 9 из них сдадут в эксплуатацию уже к началу нового учебного года.

Три новые типовые школы строятся в густонаселенных микрорайонах, где много школьников, вынужденных заниматься в три смены и в переполненных классах.

Еще в семи школах и шести детских садах будет проведен капитальный ремонт, построят 17 спортивных площадок. Вообще же в капитальном ремонте остро нуждаются 24 объекта образования.

Параллельно решается и воп­рос ликвидации уличных туалетов, обустройства их в учебных корпусах. Сейчас школ с удобст­вами во дворе чуть больше двух с половиной десятков. Неудивительно, если учесть, что в Шымкенте эксплуатируются учебные заведения, фундамент которых был заложен еще в довоенные годы.

К примеру, строительство средней школы № 4 им. Х. Дос­мухамедова стартовало в 1939 году. В главном здании капитальный ремонт был проведен еще в 2011 году.

Тридцать лет назад к старому корпусу пристроили еще один, который за три десятилетия эксплуатации не знал капитального ремонта. Теперь наконец-то дошла очередь и до него. В учебном заведении заменят полы, водо-, тепло- и энергосистемы, окна, кровлю, в общем, здание существенно обновится.

252 млн тенге выделено на проведение капитального ремонта трехэтажной пристройки к средней школе № 12 им. М. Горького. Строители появились на объекте в апреле и сейчас продолжают работу, обещая, что уже в авгус­те школьный корпус станет как новенький.

– Столь масштабного строительства в сфере образования в Шымкенте еще не было, – отметил Мурат Айтенов, проинспектировавший ход работ. – Чтобы в будущем наши дети не испытывали неудобств, не учились в стесненных условиях, уже в текущем году сдадим в эксплуатацию 9 школ, 3 из которых рассчитаны на 1 200 мест каждая. Разгрузить школы поможет строительство пяти пристроек и музыкальной школы. В ближайшие годы решим проблему трехсменок.

По информации руководителя управления образования Шымкента Жанат Тажиевой, в сентябре в городе появится 6 тыс. дополнительных мест. При этом она призвала предпринимателей города подключаться к вопросу решения проблемы ликвидации трехсменных школ.

– Для тех предпринимателей, кто хочет открыть частную школу, сейчас хорошая возможность, – подчеркнула в ходе онлайн-брифинга Жанат Тажиева. – Для таких будут предусмотрены механизмы, которые не требуют больших вложений. Частные школы можно открыть, арендуя пустующие помещения, при этом соблюдая санитарные нормы.