Си Цзиньпин: Китай всегда будет надежной опорой Казахстану

Международное сотрудничество, Политика, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином в узком формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В начале переговоров в узком составе глава нашего государства выразил благодарность председателю КНР за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

«Считаю, что Ваш визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика – дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников. С удовлетворением отмечаю, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами. Я высоко ценю Ваш значимый вклад в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Полностью поддерживаю Вашу инициативу по выведению сотрудничества между двумя странами на новый уровень на благо наших народов», – подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.

«Китай для нас не просто добрый сосед, а близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимной поддержки, мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием» , – отметил он.

Председатель Си Цзиньпин выразил благодарность главе нашего государства за теплый прием на казахской земле

«Уважаемый г-н президент, мой дорогой друг! Благодарю Вас за внимание, оказанное моему визиту. С момента вступления в должность главы государства Вы всемерно и целеустремленно продвигаете реформы и развитие страны. Вы приняли целый пакет эффективных мер во внутренней и внешней политике. Благодаря этому заметно повышена совокупная мощь и международный авторитет Вашей страны. Мы как дружественные соседи искренне радуемся этим достижениям. В прошлом году мы с Вами встречались два раза (в Сиане и Пекине), наметили новые планы и определили магистральные направления динамичного развития китайско-казахских отношений в период «золотого тридцатилетия». Хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии. Наши воля и решимость по обеспечению китайско-казахских отношений остаются непоколебимыми и не подвержены конъюнктурным влияниям. Заверяю Вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану», – сказал лидер КНР.
#казахстан #Токаев #Китай #Си Цзиньпин

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