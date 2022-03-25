Техническое оснащение Вооруженных сил Казахстана – один из важнейших приоритетов, направленный на повышение их боеготовности и боеспособности. Подробнее об этом читайте в статье заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

В начале пути

На заре независимости перед страной стояла задача создания собственных Вооруженных сил, способных обеспечить суверенитет и целостность молодого государства, унаследовавшего от предков девятую по площади в мире территорию. В тот период в Казахстане располагалось большое количество воинских частей, баз, военно-исследовательских объектов и полигонов. Так что для создания военной организации государства имелись соответствующие условия.

Здесь дислоцировалась группировка войск стратегического назначения, имевшая самые современные на тот момент ракеты, дивизия бомбардировщиков в составе 40-ой общевойсковой армии, в которую также входили танковая дивизия, корпуса авиационной и противовоздушной обороны.

Имелись также части центрального подчинения: дивизия раннего обнаружения ракет, разведывательные части, большое количество военно-строительных подразделений, авиаполк, обслуживающий космодром Байконур, полигоны (Сарышаган, Эмба, Семипалатинский испытательный центр в городе Курчатове), остров Барсакельмес в Аральском море и др.

Присутствие соединений и частей 40-й отдельной Краснознаменной общевойсковой армии дало возможность создать на их базе Сухопутные войска. На основе смешанного авиационного корпуса воздушной армии были образованы Военно-воздушные силы, а на базе соединений и частей корпуса ПВО – войска противовоздушной обороны.

Благодаря решительным действиям руководства страны, а также опыту Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова была осуществлена поэтапная реформа Вооруженных сил.

В ходе соответствующих преобразований была определена трехвидовая структура Вооруженных сил, состоящая из Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил, образованы соответствующие рода войск, наделенные своими стратегическими задачами.

У нас создана сильная компактная мобильная армия, являющаяся гарантом защиты от внешней агрессии. Тем не менее, с учетом новых вызовов и угроз безопасности процесс строительства Вооруженных сил продолжается.

Сохранили и модернизировали

Сегодня армия страны в основном оснащена вооружением и военной техникой советского производства. В то же время в соответствии с приоритетными задачами проводится оснащение войск современными, высокотехнологичными образцами.

За 30 лет в Вооруженные силы Казахстана поступило 4 300 единиц современного вооружения и военной техники. В настоящее время основные усилия направлены на повышение качественных параметров войск и их поэтапное техническое переоснащение современными образцами вооружения, военной техникой и специальными средствами.

Несмотря на приобретение перспективных образцов вооружения, Министерство обороны осуществляет модернизацию существующей техники. По заказу Министерства обороны отечественные предприятия производят ремонт и модернизацию бронетехники (танков Т-72, БМП-2 и БТР-80), которые после обновления получают повышенные ходовые характеристики, более мощный двигатель, новую систему управления огнем и другие преимущества. Работа по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники налажена также с предприятиями Беларуси, Германии, Испании, Польши, России, Франции и др.

В целом были сохранены, прошли ремонт и модернизацию перешедшие от армии СССР свыше 1 200 единиц вооружения и военной техники.

Техническое оснащение – важнейший приоритет

Для повышения боеспособности Вооруженных сил, своевременной модернизации военной техники Казахстан развивает сотрудничество с более чем сорока странами и постоянно расширяет список потенциальных партнеров. Диверсификация путей поставок новых машин и оборудования позволяет армии формировать самый современный арсенал, адекватно отвечающий текущим вызовам и угрозам.

К примеру, израильский оборонно-промышленный комплекс – поставщик БПЛА, оптико-электронных средств разведки и средств связи. У испанского производителя Минобороны приобретает транспортные самолеты С-295, средства радиоэлектронной разведки и борьбы.

С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне, принимая во внимание уроки январских событий, Президент поручил повысить боеспособность и мобильность войск, усилить военную разведку, обновить техническое и боевое оснащение армии.

Как отметил Глава государства, Вооруженные силы должны быть оснащены высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Он также акцентировал внимание на необходимости развития отечественного оборонно-промышленного комплекса, производства ремонта и обслуживания военной техники казахстанскими предприятиями.

Для выполнения этих задач запланировано приобретение тяжелых военно-транспортных самолетов А-400М грузоподъемностью до 40 тонн.

Планомерное военное и военно-техническое сотрудничество в рамках СНГ и ОДКБ также позволяет Казахстану укреплять партнерские отношения со странами региона, формируя совместными усилиями надежный региональный щит безопасности.

Так, Силы воздушной обороны страны пополнились современными истребителями поколения 4++ Су-30СМ, одними из лучших в своем классе военно-транспортными самолетами С-295, учебно-тренировочными самолетами Zlin, вертолетами ЕС-145, Ми-171Ш, транспортно-боевыми вертолетами Ми-35М.

Обновился парк техники противовоздушной обороны. На боевом дежурстве по охране воздушных рубежей стоят надежные зенитно-ракетные комплексы С-300ПС, С-200, С-125, а также отечественные радиотехнические комплексы «Нур». В ближнесрочной перспективе планируется приобретение истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-39.

Для увеличения возможностей системы противовоздушной обороны, в том числе от высокоточного оружия в 2020 году поступил на вооружение дивизион зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э». В ближайшее время будут приобретены комплексы ПВО.

Предпринимаемые меры позволят повысить возможности по обеспечению прикрытия пунктов управления, объектов группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов от воздушной радиолокационной разведки и прицельных ударов авиации, подавлению спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем типа «АВАКС».

БПЛА – оружие будущего

Для выполнения задач разведки (в том числе радиолокационной), постановки помех и нанесения точных ударов по наземным целям в дневное и ночное время суток приобретены ударно-разведывательные БПЛА – «Wing Long-1», разведывательные – «Орлан-10Е», тактические – «Skylark-1LEX». Рассматривается также приобретение беспилотников турецкого производства типа «Anka».

Оснащение войск беспилотными летательными аппаратами осуществляется планомерно в соответствии с потребностями. К производству и техническому обслуживанию привлекаются отечественные предприятия ТОО «Казахстанская авиационная Индустрия», ТОО «РобоАвиа» и др.

Корабли, бронетранспортеры и средства разведки

Для оснащения Военно-морских сил приобретаются оборудование и боеприпасы для подготовки водолазов и специальных подразделений, производится ремонт и техническое обслуживание кораблей и судов. Проведена научно-исследовательская работа по строительству многофункционального судна. В рамках государственного оборонного заказа на 2021–2023 годы планируется проведение опытно-конструкторских работ на АО «Уральский завод «Зенит».

В период становления Вооруженных сил в Сухопутные войска поступили современные образцы бронетранспортеров: БТР-80А, БТР-82А, бронированных колесных машин «Кобра», «Арлан», ракетно-артиллерийские, тяжелые огнеметные системы. Приобретены также комплексы радиоэлектронной разведки и борьбы, машины радиационной, химической и биологической защиты, мобильные комплексы связи, техника подвоза ГСМ и полевые госпитали.

Для артиллерийских подразделений также приобретаются средства разведки и целеуказания: оптико-электронные средства разведки «Атлас», БПЛА Skylark-1LEХ, радиолокационная станция разведки стреляющих батарей «Платформа». Планируется приобретение комплексов радиолокационной разведки, стреляющих батарей.

Кроме того, в целях повышения эффективности имеющихся комплексов управления огнем проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по их модернизации, в которых планируется использовать отечественное программное обеспечение и современные оптико-электронные приборы.

Реализация планируемых мероприятий позволит оснастить артиллерийские подразделения современными средствами разведки, комплексами управления огнем, обеспечивающими эффективное применение артиллерийских подразделений.

Оснащение подразделений инженерных войск осуществляется путем модернизации существующей техники, приобретения средств защиты личного состава и роботизированных комплексов разминирования.

Связь переходит в цифровой формат

В целях обеспечения Вооруженных сил средствами связи планомерно осуществляется оснащение современными радиостанциями «Тадиран» совместного казахстанско-израильского производства.

Данными типами станций в рамках выделенных денежных средств поэтапно проводится модернизация командно-штабных машин, а также боевых машин Т-72, БМП, БТР, «Кобра», «Арлан», специальные машины управления и аппаратных связи.

Для организации радиосвязи используются автоматизированные комплексы, производимые на заводе имени С. Кирова в г. Петропавловске совместно с российским предприятием, что позволяет провести модернизацию всей системы оповещения Вооруженных сил и повысить надежность в доведении сигналов боевого управления. С использованием данных радиостанций в рамках подготовки к совместным операциям и боевым действиям проводятся тренировки по связи с вооруженными силами России и Беларуси.

Для полного перевода сети телекоммуникаций общего пользования на цифровые системы заводом им. С. Кирова совместно с российским ЗАО «НПФ МИКРАН» в войска поставляются современные комплексы радиорелейной связи, в том числе с возможностью автоматического развертывания антенно-мачтовых устройств. Они позволили сократить количество членов экипажа до трех человек и время готовности до 15 минут.

Радиостанции отвечают современным требованиям как по стойкости к воздействию преднамеренных помех, так и по скрытому управлению войсками.

Для медиков и войск двойного назначения

На фоне пандемии COVID-19 Министерство обороны оперативно скорректировало содержание гособоронзаказа в особенности по оснащению военно-медицинских подразделений. В 2020 году для повышения возможностей медицинских подразделений приобретен модульный полевой инфекционный госпиталь. В 2020-2021 годах – по две мобильные ПЦР-лаборатории. Это позволило охватить диагностикой военнослужащих и членов их семей

в отдаленных гарнизонах, где имеются сложности с предоставлением таких услуг силами здравоохранения.

Стоит отметить, что в интересах Вооруженных сил Министерство обороны изыскивает и альтернативные внебюджетные источники финансирования. Например, в 2020 году в разгар пандемии были приобретены две стационарные ПЦР-лаборатории за счет привлечения частных инвестиций.

В этой связи по инициативе Министерства обороны в законодательство в области государственно-частного партнерства внесены необходимые изменения. Это позволило начать работу по проектам строительства двух военных городков, двух военных аэродромов, госпитально-клинического комплекса и других объектов. Внедрение новых механизмов дает существенную экономию бюджетных средств.

Время показало необходимость наличия в мирное время хорошо укомплектованных, развитых компонентов двойного назначения. Например, при участии военных химиков в дезинфекции гражданской инфраструктуры оказалось, что наша техника, распылители и другие средства были приспособлены только для работы на поле боя для защиты войск от оружия массового поражения. Министерство обороны приложило определенные усилия, чтобы в кратчайшие сроки адаптировать ее для выполнения гражданских задач. Поэтому при формировании гособоронзаказа эти аспекты были также учтены.

С учетом рыночной конъюнктуры

После обретения независимости Казахстан унаследовал около 50 предприятий оборонной промышленности Советского Союза. В основном они специализировались на производстве вооружения для Военно-морских сил, танков, стрелкового оружия, ракетных систем, компонентов систем ПВО.

Активная работа всех государственных органов страны, построение отчетливой военно-технической политики позволили выстроить четкую вертикаль управления и взаимодействия как между силовыми структурами, так с отечественными производителями продукции военного и двойного назначения.

Огромную роль в развитии оборонно-промышленного комплекса играет правильно выстроенная политика в области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. На территории Казахстана действуют совместные предприятия АО «НК «Казахстан инжиниринг» с передовыми зарубежными компаниями. В их числе совместное с турецкой компанией «Aselsan» производство электронно-оптических приборов; с французско-немецкой компанией «Eurocopter» – производство и техническое сопровождение вертолетов ЕС145.

За годы независимости отечественная оборонная промышленность добилась определенных успехов в части производства и увеличения локализации востребованной в армии продукции. В первую очередь, это патронное производство, кораблестроение, производство и ремонт средств противовоздушной обороны, оптико-электронных систем, бронетанковой техники. Но работа в этом направлении продолжается. Технологии постоянно совершенствуются, появляются новые виды вооружения.

Оборонно-промышленный комплекс Казахстана выпускает оптико-электронные средства разведки; бронированные колесные машины и бронетранспортеры; средства связи и автоматизированные системы управления; вертолеты ЕС-145 и военные корабли водоизмещением до 200 тонн; крупнокалиберные пулеметы и патроны к стрелковому оружию; снаряжение и обмундирование для военнослужащих.

На предприятиях организованы техническое обслуживание и модернизация бронетанковой, автомобильной техники, а также реактивных систем залпового огня.

Наука – отечественному ОПК

Руководство Министерства обороны уделяет большое внимание развитию научной и рационализаторской работы в войсках. На базе Национального университета обороны создан и успешно функционирует научно-исследовательский институт, в котором наряду с теоретическими исследованиями создаются и опытные образцы вооружения. Например, коллективом института совместно с отечественным предприятием создан и проходит испытания в войсках беспилотный летательный аппарат «Шағала».

При университете действует научный взвод, в котором служат солдаты срочной службы. Молодые исследователи уже добились существенных успехов в создании виртуальных тренажеров военной техники для войск.

Свой вклад в развитие военной науки вносят и другие военные учебные заведения. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи создан собственный образец противодронного ружья. Серийное производство планируется запустить на отечественных предприятиях.

В свете новых требований формируется качественно новый облик армии, соответствующий мировым стандартам и гарантирующий военную безопасность страны с учетом современных вызовов и угроз. В соответствии с поручением Главы государства реализуются задачи по переоснащению казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники.

Сегодня высокопрофессиональные, мобильные Вооруженные силы суверенного Казахстана способны в любых условиях выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны.

Министерство обороны намерено и дальше поддерживать боеготовность, расширять участие в обеспечении международной безопасности, поддерживать внутриполитическую стабильность, воспитывать сознательное отношение граждан к защите Родины.