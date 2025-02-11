Синергия района и инвестора

Очаг культуры

в новых реалиях

Наступивший год для Хромтауского района юбилейный. В январе ему исполнилось 90 лет. Праздничные мероприятия стартовали открытием «Мәдениет орталығы», такой шикарный и долгожданный подарок райцентру сделала ТНК «Казхром», входящая в Eurasian Resources Group (ERG).

Небольшое отступление. Это второй подобный объект в Хромтау, первый Дом культуры в шахтерском городе возвел более 60 лет назад Донской горно-обогатительный комбинат. И если первый, имеющий исторический статус, рассчитан на 270 зрительских мест, то второй, оснащенный передовым оборудованием, может вместить сразу 400 человек.

Площадь только что сданного в эксплуатацию двухэтажного очага культуры составляет 3 551 кв. м. На первом этаже разместили зрительный зал со сценой; гардероб, артистические комнаты, библиотеку и буфет. На втором этаже находятся администрация, зал для проведения дискотеки, репетиционные залы, лекционная аудитория. Особая гордость – зрительный зал, оснащенный системой цифрового кинопоказа и мобильным экраном шириной 9,8 м, высотой 4,17 м.

– На одной из встреч с руководством Группы сотрудники Донского ГОК высказали пожелание об открытии в Хромтау современного кинозала. Из-за его отсутствия хромтаусцы были вынуждены ездить смот­реть новые фильмы в областной центр. Мы всегда заботимся о том, чтобы у евразийцев были комфортные условия труда и жизни. Проанализировав воп­рос, пришли к выводу, что город шахтеров и горняков растет, развивается, потому профинансировали не только строительство кинотеатра, а в целом культурно-досуговый центр, – объяснил решение председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

Радость местного населения разделил и генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

– Мы надеемся, что все социальные проекты, которые мы реализуем, опираясь на опросы наших сотрудников и жителей Хромтау, сделают жизнь людей лучше. Культурно-досуговый центр построен в рамках Меморандума о реализации социально значимых проектов между акиматом Актюбинской области и Eurasian Resources Group. Общая стоимость проек­та составила 1,8 миллиарда тенге, – отметил он.

Благодарность руководству компании ERG за реализацию замысла выразил с новой сцены аким Актюбинской области

Асхат Шахаров.

– Глава государства всегда подчеркивает, что сила нации заключается не только в экономическом благополучии, но и в ее духовном богатстве. Культура – это душа народа, его память и будущее. Открывая этот центр, мы создаем прост­ранство, где каждый сможет прикоснуться к нашему богатому культурному наследию и внести свой вклад в его развитие. Уверен, он станет любимым местом горожан, настоящим центром притяжения для всех, кто ценит искусство, творчест­во и стремится к духовному развитию, – подчеркнул руководитель региона.

Он также напомнил, что в декабре прошлого года Президент страны ознакомился с социально-экономическим развитием района и положительно оценил его перспективы. Затем состоялось чествование десяти граждан района. Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручена учителю физики Сымбат Аманжол, медаль «Ақтөбе облысына сіңірген еңбегі үшін» – ветерану строительной отрасли Мунсызбаю Бекееву, журналисту Анатолию Козачкову. Благодарственные письма заслужили передовики производства, ставшие отличным ориентиром для молодежи в Год рабочих профессий. В их числе и слесарь цеха по ремонту оборудования ДГОК Рафхат Хамидуллин.

Праздничное мероприятие продолжилось замечательным концертом популярного певца Мираса Жугинисова.

– Сегодня для нас выдался замечательный день. До этого мы знали только Дом культуры «Горняк», построенный в советские годы. Давно он стал тесным, в новом здании просторно, светло, празднично. Мы безмерно рады и очень благодарны руководству ERG и акимату области, района за заботу о нас. Узнали, что в планах строительство бассейна и других объектов. Пусть с каждым днем процветает наша родина, – выразила мнение горожан пенсионерка Жансара Успанова.

Инновации для молодежи

В этот день на примере жителей Хромтауского района несколько раз предоставилась возможность убедиться в многогранной заботе ERG о казахстанцах.

В 2024 году компания профинансировала модернизацию гимназии № 5 города Хромтау. ERG инвестировала 179,5 млн тенге в оснащение современным оборудованием учебного заведения. В кабинетах установили интер­активные панели, полностью обновили пищеблок, спортивный и актовый залы. Созданы STEM- и творческие площадки. Кабинет Codi Play представляет собой зону для работы с инновационными устройствами и изучения робототехники. Creativity Studio – это творческая мастерская для девочек. Лаборатория кабинета химии позволяет в полной мере проводить научные эксперименты. Таким образом в Актюбинской области впервые реализуется образовательный проект Codi Play – инновационный стартап в сфере EdTech, внедренный всего в 13 странах мира. Проект предос­тавляет детям возможность освоить программирование и технологии IoT (Интернет вещей) в игровой форме, развивать инженерное мышление, логическое принятие решений и эффективно применять современные технологии. Гимназисты продемонстрировали почетным гостям собственные проекты в сфере робототехники и программирования.

– Касым-Жомарт Токаев поставил задачу обеспечить внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс, и мы видим, как это становится реальностью в Хромтау. Цифровизация образования позволяет нашим детям получить доступ к передовым знаниям и навыкам, которые помогут им быть успешными в будущем. Это не только улучшает качество образования, но и открывает новые возможности для развития сельских территорий, сокращая разрыв между городом и селом, – отреагировал на увиденное аким области.

Он также акцентировал внимание на том, что проект Codi Play является отличным примером того, как современные технологии способствуют подготовке конкурентоспособных специалистов на региональном уровне.

Усиление позиций компании

Еще один значимый проект, устремленный в будущее, это ветро­электростанция стоимос­тью 74,2 млрд тенге. Ее установленная мощность – 150 МВт. Строительство должно завершиться в текущем году.

На данный момент введены в эксплуатацию два ветрогенератора мощностью 12,5 МВт, они входят в число самых эффективных ветроустановок в Казахстане. Первая произведенная электроэнергия уже подана в 35 кВ электросети Донского горно-обогатительного комбината. После выхода ВЭС на полную мощность ожидается снижение выбросов углекислого газа (CO₂) более чем на 500 тыс. тонн в год.

Новая лаборатория Научно-исследовательского инжинирингового центра ERG – это современный научный комплекс, предназначенный для проведения прикладных исследований и тестирования инновационных решений, направленных на повышение эффективности производственных процессов. Современные технологии и оборудование позволяют разрабатывать и совершенствовать методы переработки минерального сырья.

По словам директора лаборатории Гульнур Абикеновой, стоимость проекта составила 928 млн тенге.

Соглашение стабильности

Как было сказано выше, ERG и акимат Актюбинской области ежегодно заключают Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по реализации социально значимых проектов. Все проекты отбираются на основе опросов жителей региона и направлены на повышение качества жизни казахстанцев.

В соглашение на 2025 год, подпи­санное акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым и генеральным директором ERG в Казахстане Сериком Шахажановым, традиционно вошли проекты, направленные на улучшение инфраструктуры региона. Самые крупные из них в Актобе – строительство культурного центра имени А. Молдагуловой (750 млн тенге) и финансирование физкультурно-оздоровительного комплекса (225 млн тенге). В Хромтау отремонтируют инженерные сети (500 млн тенге), построят открытый плавательный бассейн (400 млн тенге). Также в регионе запускается уникальный проект «ERG дәрігерге», направленный на повышение квалификации врачей-онкологов. Продолжится реализация проектов «Школа ERG» и «ERG для колледжей».

– ERG стремится сделать жизнь в регионах нашего присутствия лучше и качественнее. И для этого мы финансируем строительство домов, школ, спортивных и культурных центров, – отметил член совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов. – Актюбинская область играет ключевую роль в деятельности компании. Здесь на наших предприятиях работают более 14 тысяч сот­рудников, мы вместе создаем историю успеха и развития. С 2008 года в рамках меморандумов ERG профинансировала проекты в Актюбинской области на сумму, превышающую 28 миллиардов тенге, – отметил председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

На сегодня общий объем социальных инвестиций ERG в регионах присутствия составил почти 310 млрд тенге.