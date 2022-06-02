Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 2 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 1;

– в Алматы – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 760 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 4 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 019.