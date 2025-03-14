«Слышащее государство»: новый импульс для развития отечественного машиностроения

Казахстан вступил в новый этап своего экономического развития - поставлена четкая задача к 2029 году удвоить объем национальной экономики и довести его до 450 млрд долларов. Для решения этой задачи взят курс на диверсификацию экономики страны.

Государство на протяжении нескольких лет неуклонно смещает акцент в сторону развития обрабатывающей промышленности. Экономика пока еще зависима от экспорта нефти, что делает страну уязвимой к колебаниям мировых цен на сырьевые товары. Стабилизировать рост ВВП может снижение зависимости от нефти и развитие новых отраслей.

Машиностроение как ключ к устойчивому росту

Машиностроение - драйвер роста экономики, играет одну из ключевых ролей в долгосрочном устойчивом росте ВВП страны. Отрасль не только создает добавленную стоимость, но и способствует развитию технологий и инфраструктуры. Уникальность сектора заключается в том, что он охватывает 37 подотраслей, среди которых железнодорожное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, горно-металлургическое, электротехническое, подъемно-транспортное машиностроение, автомобилестроение, оборонная промышленность и др. Одно рабочее место в отрасли создает до восьми рабочих мест в смежных отраслях, а более 40% всего мирового экспорта составляет продукция машиностроения.

Инвестиции в высокотехнологичные производства, развитие отечественного производства комплектующих и оборудования, а также активная государственная поддержка машиностроительных предприятий позволят создать высококвалифицированные рабочие места, повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на международных рынках.

Вот уже шестой год принцип «Слышащего государства», на котором основана новая модель государственного управления, коренным образом изменила взаимодействие между госорганами и гражданами страны. Наряду с политическими реформами, Глава государства инициировал масштабные преобразования в промышленности. Мы были услышаны. Именно с 2019 года Президент взял под свой личный контроль вопросы развития отечественного машиностроения.

В 2019 году была утверждена Дорожная карта по развитию машиностроения до 2024 года, в которой поставлены амбициозные задачи, включая удвоение объемов производства в машиностроении с 1,1 трлн до 2,6 трлн тенге к концу 2024 года. Реальные достижения превзошли все ожидания: к концу 2023 года объем производства достиг 4,3 трлн тенге, а к концу 2024-го — 4,6 трлн тенге. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал машиностроительной отрасли — с 44,3 млрд тенге в 2018 году до 299,6 млрд тенге в 2024-ом. Эти результаты стали возможными благодаря стратегической поддержке со стороны Президента и эффективной реализации Дорожной карты, что вывело Казахстан на новый уровень модернизации и промышленного роста.

Государственная поддержка как один из двигателей развития отрасли

Таким образом, признание существующих проблем стало отправной точкой для разработки и внедрения системных решений, которые могут коренным образом изменить ситуацию в стране. Поддержка Президента и его конкретные поручения Правительству создают прочную основу для успешной реализации этих инициатив. Каждое принятое решение, каждая инициатива, поддержанная Президентом, и каждая программа развития уже принесли значительные результаты.

Глава государства неоднократно говорил о важности поддержки обрабатывающей промышленности, в том числе через предоставление инвестиционных стимулов для иностранных и отечественных инвесторов, изменения условий проведения государственных закупок. Улучшение ситуации в государственных и приравненных к ним закупках уже в течении трех лет приведет к росту казахстанского содержания и доведению его уровня не менее 60%. Предоставление освобождения от уплаты налогов на первые три года инвесторам в обрабатывающей промышленности придаст серьезный дополнительный импульс росту инвестиций. В июне 2024 года Правительство внесло в Мажилис Законопроект по обязательному утверждению и реализации крупными потребителями Программ развития внутристрановой ценности, заключения офтейк-контрактов.

Кроме того, в рамках Проектного офиса Сената была сформирована Рабочая группа по развитию машиностроительной отрасли, с особым акцентом на решение следующих вопросов: подготовка кадров, обеспечение сырьем, доступное финансирование, создание Национальной информационной системы промышленности, повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Стоит отметить, что 2019-2024 годы стали периодом серьезных изменений и возрождения казахстанского машиностроения. Благодаря поддержке на высшем уровне, отрасль не только преобразилась, но и приобрела новые масштабы и направления развития.

На расширенном заседании Правительства в январе текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 2024 году рост обрабатывающей промышленности составил 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, и эту положительную тенденцию следует закрепить и сделать необратимой. К тому же, по своим объемам обрабатывающая промышленность обогнала горнодобывающую промышленность по доле в ВВП на 1,7% впервые с момента обретения независимости. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП составила – 18,1% (24,5 трлн тенге), доля горнодобывающей промышленности – 16,4% (22,2 трлн тенге). На данный момент доля казахстанского машиностроения в обрабатывающей промышленности увеличилась до 20%. Союз машиностроителей Казахстана, совместно с Правительством, продолжает работу по модернизации отрасли, росту ее основных показателей, увеличению значимости вклада машиностроения в развитие всей обрабатывающей отрасли.

Продолжается реализация Комплексного плана развития машиностроения на 2024-2028 годы, который был разработан по поручению Президента и утвержден постановлением Правительства 7 ноября 2023 года. Целевые индикаторы Комплексного плана заключаются в обеспечение роста объема производства в 4,5 раза. Планируется рост валовой добавленной стоимости с 1,3 до 5,9 трлн тенге к 2028 году, индекса физического объема не менее 10% в год, экспорта – втрое, производительности труда в 1,9 раза, инвестиций в 1,5 раза.

В настоящее время принят Закон, предусматривающий обязательства производителей сырья по обеспечению своей продукцией предприятий обрабатывающей промышленности; внесены изменения в действующее законодательство в части исключения возможности закупа не стандартизированных товаров на товарных биржах; установлены изъятия из национального режима на 1 939 отечественных товаров отрасли машиностроения.

Роботизация промышленности — путь к удвоению ВВП

Сегодня актуальной является тема промышленной роботизации. Для того, чтобы удвоить ВВП страны за 4-5 лет, необходимо приложить усилия по наращиванию темпов роста экономики.

Одним из решений этой стратегической задачи является повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности с применением современных технологий. Так, в Казахстане производительность труда на одного работника составляет 22 тыс. долларов в год, тогда как в промышленно развитых странах - США, Ирландии, Норвегии этот показатель превышает 100 тыс. долларов.

В реальном секторе экономики Казахстана на сегодня трудятся 6,9 млн человек. С учетом общего количества трудоспособного населения у страны нет возможности задействовать большее количество людей для увеличения объема выпускаемой продукции. Добиться более высокой производительности к 2029 году можно за счет внедрения промышленных роботов в производство, что наглядно доказывает опыт передовых стран. Например, в Сингапуре на 10 тыс. работников приходится более 1 тыс. промышленных роботов, Южной Корее – свыше 800, тогда как в Казахстане – лишь 7 роботов. Крайне низкими остаются и темпы внедрения робототехнических комплексов в производство в стране. Так, в 2023 году в Казахстане внедрено лишь 100 робототехнических комплексов, тогда как в Китае – 290 тыс.

29 октября 2024 года на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал инициативу Союза машиностроителей Казахстана по развитию промышленной роботизации. Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством промышленности и строительства разработана Дорожная карта по развитию робототехники в Казахстане на 2024-2029 годы. Вместе с тем, утвержденная Дорожная карта не предусматривает концептуальных решений, в том числе конкретных вопросов по финансированию внедрения промышленной робототехники.

Для удвоения ВВП к 2029 году Казахстану нужно не просто полагаться на традиционные источники роста, а сделать ставку на развитие высокотехнологичных и цифровых производств, которые могут стать драйверами устойчивого экономического роста.

Наука, кадры и инновации

Машиностроение - высокотехнологичная отрасль. Разработка и производство изделий, таких как локомотивы, трансформаторы или другое оборудование, требуют использования передовых научных знаний и технологий.

Научные исследования и внедрение новейших технологий обеспечат конкурентоспособность казахстанской машиностроительной отрасли не только на внутреннем рынке, но и создадут предпосылки для модернизации производственных процессов, повысят их эффективность. Повышение наукоемкости приведет к существенному повышению уровня профессиональных кадров.

На сегодняшний день наукоемкость в Казахстане значительно ниже, чем во многих странах мира, и составляет 0,17% ВВП (2023 год). Это связано с низким уровнем инвестиций в научные исследования и разработки (НИОКР), дефицитом научных и квалифицированных кадров. В Германии этот показатель составляет 3,2%, в США – 3,5%, Японии – 3,4%, Китае 2,65% (2023 год). Для сравнения с соседними странами: в РФ – 1%, Белоруссии – 0,5% и Узбекистане 0,2%. Экономически развитые страны мира уже в течении десятилетий имеют стабильно высокий уровень наукоемкости (выше 3% ВВП) и продолжают его наращивать.

Что касается кадров, то стоит отметить развитие дуального обучения и целевую подготовку кадров для конкретных предприятий. Одна из главных проблем - разрыв между потребностью предприятий и подготовкой кадров. В 2023 году колледжи подготовили 11 383 специалистов для машиностроения, однако большинство остались не востребованными. Этот фактор сдерживает развитие машиностроения и индустриализацию в целом.

Как отметил Глава государства, реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности. 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования (ТиПО).

На наш взгляд, необходимо пересмотреть подходы к финансированию ТиПО, ориентировав его на конкретный результат в деятельности учебных заведений и вовлечение работодателей в процесс практического обучения. Нами совместно с Министерствами просвещения, промышленности и строительства РК разработана и реализуется Дорожная карта по подготовке кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием для машиностроительной отрасли на 2024-2025 годы с последующим распространением на другие регионы страны. Кроме того, в рамках данного документа прорабатывается реализация пилотных проектов по дуальному образованию с привлечением немецкого опыта в Костанае, Кокшетау и Петропавловске.

Развитие машиностроения — стратегический приоритет Казахстана. Внимание государства и продуманные инициативы позволили добиться определенных результатов за короткий срок. Президентом поставлены новые задачи по раскрытию промышленного потенциала страны и отхода от сырьевой зависимости к диверсификации экономики.

Машиностроители Казахстана уверены в реализации намеченных планов. Прогресс, достигнутый за столь короткий срок, доказывает, что продуманные инициативы и внимание Главы государства сыграли ключевую роль в развитии и становлении казахстанского машиностроения в конкурентоспособный сектор экономики, открывающий новые горизонты для будущего развития.