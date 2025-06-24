Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность.

Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.

Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.

#Казахстан #Катар

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