Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность.
Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.
Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.