Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность.

Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.

Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.