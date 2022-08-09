Учения Сил спецопераций Казахстана и Беларуси идут в двух областях РК

Плановое совместное тактико-специальное учение организовано в центре горной подготовки и на учебном полигоне "Коктал", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Подразделения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси отрабатывают совместные действия по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Под руководством инструкторов Сил специальных операций Казахстана военнослужащие из Беларуси совершают горные восхождения и перевальные походы, отрабатывают вопросы подготовки и ведения специальных действий в горах.

"Учение проводится в рамках двустороннего сотрудничества между военными ведомствами Казахстана и Беларуси. Оно нацелено на совершенствование слаженности органов управления, выработку умений совместного планирования, повышение индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений специального назначения", – подчеркнул руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.

Особое внимание уделяется совершенствованию навыков спецназовцев в тактико-специальной и огневой подготовке, военной топографии, умению выживать в сложных условиях высокогорья.

Совместные учения на территории Республики Казахстан продлятся до 21 августа и завершатся этапом боевой стрельбы.