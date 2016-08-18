​Совсем не ФОРМАльные приготовления

В Алматы, сообщает Галия Шимырбаева, родители одевают своих детей к школе, в зависимости от доходов, в разных местах: одни едут на барахолку, другие – в магазины. На барахолке комплект из двух брюк и жилета китайского производства на мальчика 9–10 лет стоит от 10 тыс. тенге. Рубашки этого же производителя – от полутора тысяч. Качество, по отзывам родителей, ужасное: ткань прорезиненная, нитки торчат, при стирке форма линяет и садится. Форма турецкого производства стоит на порядок выше: пиджак, брюки и жилет на того же самого мальчика при упорном торге можно приобрести за 14 тыс, рубашки стоят от 3 до 3,5 тыс., на детей постарше одежда обходится от 20 до 30 тыс. Китайская обувь, которой хватает на месяц, стоит примерно 3,5 тыс.

– Поэтому, как бы ни было туго с деньгами, я купила на базаре кожаные турецкие туфли за 9 тысяч, – говорит медсестра алматинка Разия.

Для тех, кто одевает ребенка к школе в магазинах, выбор пошире. Формами в Алматы торгует несколько конкурирующих фирм – Glasman, Angelcher, Orchestra «Фламинго», «Сымбат», бывшая швейная фабрика «Восход» из Шымкента. Одни берут ценой, другие – разнообразием фасонов. Не будем называть имя фирмы, но зайдем в один из самых популярных в Алматы магазинов, где продают наиболее красивую, по мнению многих родителей, школьную одежду.

Назым, одевающая к школе сына-второклассника, купила комплект, включающий в себя две пары брюк за 11 тыс., пиджак за 10 200, четыре рубашки по 3 500, два галстука по 1 200 каждый и два кожаных ремня по 1 500 тенге.

– Портфель мы купили по скидке в хорошем магазине за 18 тысяч, – рассказывает она. – Дешевле покупать нет смысла. По старшему ребенку знаю, что в этом случае придется раскошеливаться дважды. Обувь присмотрела, но еще не купила. Стоит она 30 тысяч. Дешевле я на нашу широкую ногу с высоким подъемом просто не нашла. В прошлом году повезло купить кожаные туфли со скидкой за 8 тысяч. В нынешнем году таких цен нет.

На канцтовары, по предварительным подсчетам, Назым планирует отдать тысяч 30, если пойдет покупать в магазине, и тысяч 20 на барахолке, где можно найти, если сильно постараться, тетради по две тенге за штуку.

– В среднем подготовка к школе одного ребенка обойдется мне тысяч в сто, – резюмирует она. – К счастью, куртку на осень в прошлом году я взяла на вырост за 10 тысяч. В многодетных семьях, думаю, покупают только старшим детям, а младшим форма переходит по наследству.

А вот что сказала продавец Евгения из популярного у алматинцев магазина, где отоваривалась Назым:

– Некоторые родители, одевая одного ребенка, оставляют в нашем магазине до 100 тысяч тенге. Но в среднем комплект школьной формы на мальчика вместе с рубашками (две-три), галстуками и ремнями выходит около 30 тысяч. На девочек – 40 тысяч, поскольку им, кроме пиджаков, жилетов и брюк, берут еще сарафан или юбки. Юбки у нас стоят 5–8 тысяч, брюки и на мальчиков, и на девочек – от 5 до 10 тысяч; пиджаки – 10–12 тысяч; рубашки – от 3,5 до 5,5 тысячи. В целом покупательский спрос на формы, несмотря на кризис, в текущем году остался таким же, как и в прежние годы.

А вот какие цены сложились в Кокшетау. По информации, представленной нашему собкору Чингизу Ташенову главным специалистом отдела дошкольного, среднего и общего образования областного управления образования Казизы Дюсехановой, минимальная и максимальная цена школьной формы для девочек младшего, среднего и старшего возрастов колеблется от 8,1 до 10, 6 тыс. тенге и от 10,5 до 14,4 тыс. тенге. Форма для мальчиков обходится дороже, к примеру, максимальная цена составляет соответственно 12, 13,1 и 16,3 тыс. тенге, а минимальная – 8,5, 9,7 и 12,3 тыс. тенге.

В Таразе сборы ребенка в школу этим летом большинству родителей региона обойдутся в довольно «круглую» сумму. Михаил Те начал свой «обзор» с самой дорогой и проблематичной части – школьной формы, которая в каждом учебном заведении области является, как правило, индивидуальной и обязательной. Как выяснилось, в одних школах администрация предъявила родителям довольно жесткие требования, в то время как в других позволила решать, какой быть форме, родительским комитетам и попечительским советам. В результате первые учащиеся носят одежду строго определенного образца и изготавливают ее в конкретном ателье. И это, несмотря на то, что согласно установке Министерства образования и науки руководство школ не вправе обязывать родителей приобретать форму у конкретных производителей. Другие же получили возможность выбора приобрести готовую, подходящую по стандартам учебного заведения, на рынках и в магазинах или сшить ее на заказ в швейном цехе. Так, пошив формы для первоклассника обойдется в пределах 12–20 тыс. тенге. Причем многие родители, у которых дети учатся уже не первый год, отмечают, что качество шитья и используемых тканей оставляет желать лучшего. У большинства костюмы, сшитые в ателье, быстро теряют вид, что вынуждает идти на дополнительные траты и покупать еще один костюм. Покупка же импортной, как правило, «тройки» – 8–20 тыс. тенге в зависимости от бренда. Следует помнить, что рубашки и блузки, как правило, с учетом смены берут не менее двух штук, их стоимость – около 2 тыс. тенге. То же самое относится к юбкам и брюкам, которые отдельно стоят как минимум 1,5–2,5 тыс. тенге. К форме нужен соответствующий галстук, цена которого 500–700 тенге.

Что касается стоимости обуви для мальчика и девочки, то она варьируется в среднем от 4 до 10 тыс. тенге. Не следует забывать и о сменной и спортивной обуви, а также форме для физкультуры: кеды или кроссовки можно приобрести за 2,7–5 тыс. тенге, футболка и шорты стоят примерно по 1 тыс.

На канцтовары свои цены. Обычная 12-листовая тетрадь, которых потребуется с десятка два, стоит примерно 12 тенге. Шариковые ручки можно купить за 45–120 тенге, пенал – за 450–1 500 тенге. К этому списку для учащегося младших классов добавятся линейка, ластик, простые и цветные карандаши, крас­ки, кисточки, ножницы, пластилин, цветная бумага, картон и многое другое. В общей сложности за канцелярские товары родителям нужно выложить порядка 8–10 тыс. тенге. И все это добро надо положить в рюкзак, который можно купить в среднем за 5,5–7 тыс. тенге.

В целом сборы, к примеру, первоклассника обойдутся родителям в среднем в 45–50 тыс. тенге. Подготовить старшеклассника, несомненно, выходит на порядок дороже. Безу­словно, для среднестатистической семьи области с учетом здешних размеров зарплаты это далеко не маленькая сумма. А если учесть, что во многих семьях в школу ходят два и более детей, особенно в сельских, то не трудно представить себе, чего стоят родителям их сборы.

В Костанае, как рассказывает Валерий Веденко, школьные базары развернулись в нескольких местах, но уже в поколениях привычен тот традиционный, что в самом центре города возле магазина «Детский мир». Здесь после уличной жары можно зайти в прохладное помещение, где свой выбор товара для учеников, своя политика цен. Целые ряды вещей обозначены единой ценой, например, «1 000 тенге», или со скидкой. Все это становится немаловажным, когда начинаешь подбивать стоимость снаряжения школяра на занятия.

Так, уже для нулевого класса только цена продиктованного учителем перечня прописей – мягких красочных учебников – запросто может составлять 11,5 тыс. тенге. Разве что обычные тетрадки, почти те же, что в годы учебы родителей, по 15 тенге штука. А еще все это нужно уложить в мягкий и красивый рюкзачок ценой 4–5,5 тыс.

Для более старших учеников рюкзачки попроще, хотя и «под фирму» – 3 тыс. Но тут активизируется фактор выбора одежды. Популярная «тройка» из малинового пиджака и черных жилета и брюк стоит 8 тыс. тенге, что для семиклассника, что для первоклассника. За галстук продавцы просят тысячу. Вот сарафан для девочки «всего» за 3,5 тыс. Так к нему тоже надо сорочку за те же 3 500 тенге. А еще носочки за 400…

Но, как говорится, маленькие детки – маленькие бедки. Для старших мальчиков вполне скромные пиджак с брюками начинаются от 16 тыс., туфли – от 10 тыс. У девочек примерно тот же порядок цифр. Не забудьте также о спортивной форме, а тут спрос и предложение не менее разнообразны. Вот и ходят родители с базара на базар, из магазина в магазин, сравнивая цены и качество товаров для школяров. Но, как ни крути, а полностью снарядить на занятия сына или дочку обойдется в десятки тысяч тенге.

В Павлодаре наш собкор Сергей Горбунов, не забыв опыт прошлых лет, решил «экипировать» младшего внука-пятиклассника поэтапно, так как для бюджета его родителей выложить в августе «кругленькую» сумму сразу было накладно. Ранец, по случаю, купили на ярмарке за 7,5 тыс. тенге. Конечно, там были экземпляры по более низкой цене, но внук их отверг из-за неприглядного вида и, как он сказал, «ненадежного качества».

Спортивную обувь для любимого чада приобрели за 6 тыс. тенге. Во столько же обошлась и одежда для занятий физкультурой. Летнюю обувь, как и осеннюю, для повседневной носки решено было сейчас не покупать, так как имеющаяся еще была добротной.

Проблема возникла с костюмом. С нынешнего года в школе ввели обязательный стандарт одеж­ды для мальчиков и девочек. По этому поводу даже было классное собрание с приглашением тех, кто брался пошить такую учебную форму. Но, к согласию стороны не пришли, так как швейное товарищество, выставив, по мнению родителей, высокие цены за свою продукцию, предложило такие ткани и фасоны, что одежда для учеников более напоминала рабочую, для производственных процессов. Потому было решено (придерживаясь стандартов) приобретать форму самостоятельно. Первый поход в магазин ошеломил, так как костюм для школьника, в котором не «стыдно выйти в люди», стоил 25 000 тенге. Не намного меньше были и «родственные» экземп­ляры в других торговых точках. Опять же было решено немного подождать, так как продавцы сказали, что на днях завезут из Кыргызстана более дешевые и неплохого качества костюмы для мальчиков. Так что этот вопрос «экипировки» пока что остался открытым. Как и с покупкой рубашек, но здесь все было ясно: выкладывай 2–3 тыс. за одну единицу и – нет проблем. Хотя это выливается в сумму 8–10 тыс. тенге.

…Тем не менее, практически реализовав, как казалось, главные вопросы сбора внука в школу, «комплексно» переключились на канцелярские товары. Они имеют интересное свойство: при кажущейся доступности цен для родителей с невысоким семейным бюджетом, они в итоге «съедают» солидную сумму, как и ранец и школьная форма. Судите сами: дневник стоит от 250 до 500 тенге, пенал – от 600 до 1 400 тенге, тетради по 14 тенге, ручки от 50 до 250 тенге. А еще различные карандаши, ластик, линейки, альбомы для рисования... Все это, как подсчитано, выливается в сумму до 10 и более тысяч тенге. А полное оснащение ученика, даже не по высшему разряду, обходится родителям порядка 50 тыс. тенге. То есть практически немалая часть зарплаты одного из супругов. Вот такая арифметика...