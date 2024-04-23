Списки очередников на жилье актуализируют в республике

Недвижимость, Общество, Правительство
54
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Соответствующее поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году акиматами регионов была начата работа по инвентаризации списков очередников на жилье. Заявителей проверяли на соответствие требованиям, предусмотренным для участия в жилищной программе.
 
В Акмолинской области было выявлено порядка 16 тысяч недобросовестных граждан, в Шымкенте – более 36 тысяч человек. При этом из очереди исключена не более чем десятая часть нарушивших требования.
 
Олжас Бектенов поручил разобраться с недобросовестными заявителями и исключить нарушителей из списков по итогам проверки. 

«Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков до конца 1-го полугодия. Всё должно соответствовать установленным правилам. Зачисление в очередь надо сделать прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей», – подчеркнул глава правительства.
#Правительство #списки #очередники

Популярное

Все
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Говорили – спорт, подразумевали – деньги
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
Какая помощь нужна аграриям от ученых
Будут эксперименты – придут и достижения
О поддержке врачей и вейпах
Как СКО готовится ко встрече новой большой воды
Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов
Предотвращено подтопление 2 000 жилых домов в 25 населенных пунктах Акмолинской области
Дамба у села Канай в Бурлинском районе выдержала удар стихии в ЗКО
Глава Центризбиркома выступил в КазНУ в формате лидерской лекции
Требования к игорному бизнесу ужесточаются
Открыли ящик Пандоры
Первый аэроплан пролетел над столицей 93 года назад
Куда пропали стадионы и залы?
Ксения Собчак объяснила свое появление в суде над Бишимбаевым
Зеленое строительство - вызов времени, тренд или необходимость?
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Плотину на реке Аксай может прорвать
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Новую ипотечную программу запустят в РК с 1 мая
Премьер: Акция «Таза Қазақстан» – не кампанейщина, а постоя…
Олжас Бектенов: К 100 МРП компенсации будем дополнительно в…
Паводки в Казахстане: что происходит в регионах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]