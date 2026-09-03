Исполнение Послания Президента: 42 новых водохранилища, модернизация инфраструктуры

Правительство

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал модернизацию водной инфраструктуры одним из ключевых факторов устойчивого развития страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба Правительства

В рамках исполнения поручений Президента Правительство последовательно обновляет водохозяйственный комплекс: строит и реконструирует водохранилища, модернизирует каналы, внедряет водосберегающие технологии и цифровые системы управления водными ресурсами.

543,5 тыс. га охвачено водосберегающими технологиями

По итогам 2025 года современные системы орошения позволили сэкономить около 874 млн м³ воды. К 2030 году площадь их применения планируется увеличить до 1,3 млн га, а экономию воды — примерно до 2,2 млрд м³.

Более 4,6 тыс. км каналов охвачено модернизацией

За 2024–2025 годы реконструировано и модернизировано свыше 1,4 тыс. км каналов. В 2026 году планируется ввести еще 962 км, что улучшит водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель.

Планируется построить 42 новых и реконструировать 37 водохранилищ

За 2024–2025 годы уже модернизировано пять водохранилищ. В Туркестанской области продолжается строительство объектов «Каракуыс» и «Байдибек ата», которые позволят дополнительно аккумулировать около 69 млн м³ воды.

Объем воды в Северном Арале увеличился до 23,5 км³

Согласованные режимы работы водохранилищ на Сырдарье позволяют поддерживать приток воды даже в маловодные периоды. За последние два года в озеро Балхаш поступило около 30 км³ воды, что позволило стабилизировать его уровень.

Более 23 тыс. водных объектов оцифрованы

Национальная информационная система водных ресурсов объединяет данные о водных объектах, инфраструктуре, водопользователях и подземных водах. С начала 2026 года через цифровую биллинговую систему заключено более 26,8 тыс. договоров на подачу воды.

Новый Водный кодекс усилил требования к водосбережению

Впервые законодательно закреплено понятие «водная безопасность», введены бассейновые планы и усилен контроль за крупными водопользователями. Уже подготовлено 168 пятилетних планов перехода предприятий на повторное и оборотное водоснабжение.

Модернизация водной отрасли объединяет строительство и обновление инфраструктуры, водосбережение и цифровизацию управления водными ресурсами. Эти меры направлены на сокращение потерь воды, повышение надежности орошения и более точное планирование водопользования.

О ключевых результатах реализации поручений Президента в водной сфере — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

#Правительство #инфраструктура #водохранилище

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