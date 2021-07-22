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Справка липовая, наказание – реальное
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Полицейские раскрыли прес­тупную схему подделки медицинских документов.

Пока врачи борются за жизни пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, полицейским приходится выявлять и пресекать случаи подделки различных медицинских справок.

Предупреждения о том, что это является серьезным преступ­лением, за которое придется отвечать по закону, в частности, проигнорировали молодые да ранние «бизнесмены».

Управлением криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Уральска 2002 года рождения. Они изготавливали поддельные ПЦР-тесты путем изменения ранее сканированной аналогичной справки и анкетных данных тес­тируемых. Предприимчивые дельцы подделывали приглашения на лечение медицинского учреждения Российской Федерации для беспрепятственного пересечения государственной границы.

В ходе проведения обыска по мес­ту работы и при личном досмотре у фигурантов изъяты соответствующие документы, подтверждающие их криминальную деятельность, ноутбук и денежные средства. По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Месяцем ранее в орбите уголовного преследования оказалась преподаватель одной из школ областного центра, которая подделала паспорт вакцинации «COVID-19». В отношении нее начато досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК.

Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере 160 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

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