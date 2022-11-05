Стало известно, когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд

О дате начала работы Конституционного суда сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии публичного подписания законов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Новый законодательный орган начнет функционировать в Казахстане с 1 января 2023 года.

«Представленные законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. Согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы», - отметил президент.

На уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека.