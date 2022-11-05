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Президент

Стало известно, когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд

О дате начала работы Конституционного суда сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии публичного подписания законов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Новый законодательный орган начнет функционировать в Казахстане с 1 января 2023 года. 

«Представленные законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. Согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы», - отметил президент. 

На уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека.

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