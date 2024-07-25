Стало светлее на аллее героев

Толчком к экстренному проведению работ послужили многочисленные жалобы и обращения жителей. Поручение об устранении недостатков в системе освещения было дано профильной организации, имеющей профессиональные кадры и возможности. В ходе пресс-тура по территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев представители ГКП «Алматы кала жарык» подробно рассказали о проделанной в короткие сроки работе.

По словам руководителя предприятия Игоря Мысика, в ходе обследования парка установлено, что из-за критической изношеннос­ти подземная кабельная линия, питающая фонари, пришла в негодность, что и стало причиной частых отключений света. Было принято решение полностью заменить кабель и большую часть светильников, а также составить новую схему линий наружного освещения.

ГКП «Алматы кала жарык» привело в полный порядок линии наружного освещения на аллеях, тротуарах и площадях парка.

В сжатые сроки ремонтные бригады вырыли траншеи для прокладки электрического кабеля и в соответствии с существующими нормами проложили более шести километров новых сетей. На аллеях были заменены 471 светильник и 450 автоматичес­ких выключателей. Составлена паспортизация системы наружного освещения парка с подробными схемами подключения каждого фонаря и прожектора.

В целях повышения безопас­ности прокладка кабеля велась по специально проложенным трубам длиной 5 350 метров. Для защиты от короткого замыкания внутри каждой опоры установлены автоматические выключатели.

Работы по восстановлению освещения длились 15 дней. По их окончании были проведены рекультивация земли и благоустройство, устранены повреждения на асфальтовом покрытии, засеяны попавшие под рытье траншей газоны.

В ближайшее время компания планирует заняться подсветкой памятников на знаковых объектах Алматы, а также провести работы по освещению парка им. Ганди.

С начала года в мегаполисе установлено более 12 тыс. новых светильников, проложено около 150 километров кабеля, смонтировано свыше тысячи опор. Отработано 15 300 зая­вок (это 87% от всех поступивших), что является неплохим показателем оперативного реагирования на обращения горожан.