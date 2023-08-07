Столичные пара танцоры завоевали четыре медали на международном турнире в Токио

Столичные пара танцоры завоевали по одной золотой и серебряной, а также две бронзовые медали на международном лицензионном турнире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

5-6 августа в Токио проходил международный лицензионный турнир по пара танцам. Участие в нем приняли спортсмены из 18 стран. Честь Казахстана защищали Ардак Отарбаев, Севда Алиева, Айдана Бегленова.

По итогам соревнований Ардак Отарбаев и Севда Алиева заняли первое место в танцевальной категории DUO FREESTYLE CLASS 1, а также второе место в категории DUO STANDART CLASS 1.

Кроме того, Ардак Отарбаев в паре с Айданой Бегленовой завоевали бронзу в танцевальной категории COMBI LATIN CLASS 1.

Ардак Отарбаев привез с турнира бронзу в категории Man FREESTYLE CLASS1.

Стоит отметить, что турнир является лицензионным перед чемпионатом мира по танцам на колясках.