Стоп, вода!

Актогайский район – один из самых паводкоопасных в Прииртышье. И несмотря на то что в этом году ситуация в области в целом стабильна, именно отсюда пришли первые тревожные новости.
В оперативном порядке спасатели работают на 104–105 км трассы областного значения Актогай – Шолаксор, вблизи села Жалаулы, где произошел перелив талых вод через дорожное полотно. По данным ДЧС, чтобы обезопасить ближайший населенный пункт и отвести воду, вдоль участка возвели насыпь, установили пожарно-насосную станцию, рукавные линии специалисты продвинули на расстояние в 900 метров, откачали 3 600 кубов воды. Угрозы селу уже нет, а транспорт может ездить по дороге.
А вот в другом населенном пункте Актогайского района вода все-таки зашла в село. Новость об этом появилась 11 апреля в крупном павлодарском паблике Instagram – видеокадры прислали жители села Шиликты. Это небольшое село в 20 дворов и с населением чуть больше сотни человек расположено в 110 км от райцентра.