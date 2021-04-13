Стоп, вода!

Актогайский район – один из самых паводкоопасных в Прииртышье. И несмотря на то что в этом году ситуация в области в целом стабильна, именно отсюда пришли первые тревожные новости.

В оперативном порядке спасатели работают на 104–105 км трассы областного значения Актогай – Шолаксор, вблизи села Жалаулы, где произошел перелив талых вод через дорожное полотно. По данным ДЧС, чтобы обезопасить ближайший населенный пункт и отвести воду, вдоль участка возвели насыпь, установили пожарно-насосную станцию, рукавные линии специалисты продвинули на расстояние в 900 метров, откачали 3 600 кубов воды. Угрозы селу уже нет, а транспорт может ездить по дороге.

А вот в другом населенном пунк­те Актогайского района вода все-таки зашла в село. Новость об этом появилась 11 апреля в крупном павлодарском паблике Instagram – видеокадры прислали жители села Шиликты. Это небольшое село в 20 дворов и с населением чуть больше сотни человек расположено в 110 км от райцентра.

Люди сообщили, что из-за размытой дороги у них нет возможности выехать за продуктами, животные стоят в сараях в воде, и главное – обо всем они сообщили местному акиму, но он, якобы, признался в своей беспомощности.

Позднее на ролик отреагировал аким Актогайского района Каршыга Арынов, оставив под публикацией лаконичный комментарий: «Мы в курсе этих событий. Приносим свои извинения. Дорогу развезло, по этой причине тяжелая техника не могла пройти к месту происшествия. Завтра до 11.00 дорога будет восстановлена». Уже совсем поздним вечером глава района разместил пост и на своей официальной страничке о том, что для реагирования на чрезвычайную ситуацию «провел оперативное заседание штаба с участием начальника МПС, руководителя отдела реального сектора экономики, представителями ОЧС и других руководителей отделов».

Но, как выяснилось на следую­щий день, первыми к работам приступили областные спасатели. В департаменте по ЧС, увидев сообщения в соцсетях, отреагировали сразу же. Но даже они не справились к сроку, обозначенному акимом.

Как рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Павлодарской области Мейрамбек Батыркулов, талыми водами подмыло водопропускную трубу дороги к селу Шиликты, в итоге пострадал участок шириной всего около метра. Но этого потока хватило, чтобы ограничить передвижение машин и людей, а также залить дворы.

– У села Шиликты Актогайского района произошел размыв дорожного полотна, ведущего к населенному пункту, затоплено четыре двора, но при этом в сами дома вода не зашла, – подчеркнул Мейрамбек Батыркулов. – Официальной информации из Актогайского района не было, мы узнали о ситуации из соцсетей. Чтобы провести работы, в тот же вечер направили в Шиликты одну единицу техники и перекинули шесть человек из села Жалаулы, где они как раз откачивали воду на 104–105-м километрах трассы областного значения Актогай – Шолаксор. По состоянию на 7 часов утра 12 апреля уровень воды во дворах спал на 8 сантиметров. Продолжаем откачку, на самой дороге проводим подсыпку, прибыли КамАЗы из Актогая с инертным материалом. Восстановление дорожного полотна на завершающей стадии.

По словам Мейрамбека Батыркулова, ситуация в Шиликты обост­рилась потому, что накануне в районе почти шесть часов не прекращались осадки. Плюс в Актогае (северном районе Павлодарской области) продолжает таять снег, которого зимой здесь выпало больше нормы.

Но водопропускная труба не справилась с нагрузкой еще и потому, что была установлена с нарушением. По нормативным документам, труба должна иметь оголовок – это как раз и обеспечивает сопряжение тела трубы с насыпью и создает благоприятные условия протекания воды на входе и выходе. Шиликтинская же труба оголовка не имеет, а потому хоть и была своевременно расчищена, просто не справилась с потоком. Мейрамбек Батыркулов заверил, что, хотя ведомство и не имеет контрольных функций в этом вопросе, нарушение нормативов при укладке водопропускных труб обсудят на ближайшем заседании по ЧС, письмо направят в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Кроме сел Жалаулы и Шиликты, ДЧС держит на контроле село Шолаксор того же Актогайского района, которое в зоне риска подтопления каждую весну. Также внимание спасателей приковано к участку 101–109-го км дороги республиканского значения в Баянаульском районе, где ждут талую воду, идущую из Карагандинской области.

– Со стороны Карагандинской области поток воды проходит через села Караащи, Тендык, Кок-Томбак, идет на Жанажол, приходит на ­101-й и 105-й километры автодороги республиканского значения, – сообщил замначальника ДЧС. – Второй поток тоже идет со стороны Карагандинской области в районе села Жанатлек. Третий поток – от населенного пункта Узын­булак. Сейчас волна подходит к 101-му и 105-му километрам дороги – это завершающий этап. Все населенные пункты позади, подтоп­лений не допущено. Все силы мы направили на дорогу – готовились к этому, там проблем не будет. Далее поток воды разольется в степи Майского района. На этом можно будет сказать, что с основным потоком воды мы справились.

Отметим, что в этом сезоне из населенных пунктов Прииртышья вывезли более 800 тысяч тонн снега. Все водопропускные трубы, а их более 1 300, были очищены еще к 1 апреля. По данным специалистов, на территории Павлодарской области снежный покров снизился с 40 до 10–12 % буквально за

3–4 дня. В большей степени под снегом остаются северный райо­ны, в том числе и Актогайский. Но погода без осадков и с ночной температурой ниже нуля, прогнозируемая синоптиками, должна разрядить обстановку.