Технику и имущество из госматрезерва отправят пострадавшим от паводков в Казахстане

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

Разбронированные материальные ценности доставят в разные регионы страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

Фото: МЧС

По поручению главы государства для принятия мер по ликвидации ЧС природного характера из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 21 единица специальной и автомобильной техники, а также палатки, постельные принадлежности, посуда. Они будут направлены в Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую области.

 «Сотрудники комитета по государственным материальным резервам и РГП «Резерв» в круглосуточном режиме обеспечивают выдачу товаров из госматрезерва»,  - говорится в официальном сообщении. 

Напомним, из-за паводков режим ЧС местного масштаба объявлен в десяти регионах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводка.

На выездном заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий премьер-министр Олжас Бектенов поручил пресечь спекуляцию с ценами на продукты.

О том, что в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация, работают более 20 тыс. волонтеров, можно прочитать здесь

 

#паводки #МЧС #техника #имущество #госматрезерв

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