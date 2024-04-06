Токаев поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводка

Президент
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В Казахстане - самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет, заявил лидер Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Дорогие соотечественники! Обращаюсь к вам в связи с тяжелой ситуацией с весенними паводками после обильного снеготаяния. Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», - сказал глава государства в сегодняшнем обращении.

Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны.

«После моей критики и указаний правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры. Создан Республиканский штаб во главе с премьер-министром», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

«Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и комитета национальной безопасности. Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное – не допустить человеческих жертв», - подчеркнул президент.

Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, он заявил: «Ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы».

«Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе.

Правительству и местным органам власти следует продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками

На подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок.

По моему приказу министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

Даю поручение Правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям», - подчеркнул глава государства.

Правительству, сказал Токаев, также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу.

«Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации», - продолжил президент.

Информационному штабу поручено непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах.

«Обращаюсь к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам: не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники. В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества. Прошу граждан доверять только официальным источникам информации.

Выражаю благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией. В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!» - подчеркнул Токаев.

#казахстан #паводок #Касым-Жомарт Токаев #обращение

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