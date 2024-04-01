Как волонтеры помогают спасателям бороться с паводками в Казахстане

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

В оперативном штабе Национальной волонтерской сети рассказали о том, как устраняются последствия подтоплений в разных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация, работают более 20 тыс. волонтеров.

На базе штаба в каждом из 20 регионов страны на базе региональных фронт-офисов волонтеров созданы колл-центры. Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров действует единый контакт-центр +7 708 706 4242.

В критических зонах организованы пункты сбора гуманитарной помощи. По последней информации эвакуирован 12 701 гражданин, среди них 4 728 детей.

В пунктах временного размещения находятся 6 461 человек, из них 2 570 детей. С начала ЧС откачано более 4,2 млн кубических метров талой воды.

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