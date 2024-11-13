Токаев: Казахстан играет крайне важную роль как крупная транзитная территория

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Как заявил глава нашего государства, подписание соглашения ознаменует новую страницу истории общего стремления к устойчивому развитию

Фото: Акорда

На полях Всемирного климатического саммита СOP 29 главы государств Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве – это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого Соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве «зеленого моста», соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности, – отметил  президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, для Казахстана, стремящегося к углеродной нейтральности, «зеленая» энергетика является приоритетным направлением.

– Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации и создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость. Достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации «зеленых» проектов общей мощностью 43 ГВт, – подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодняшнее соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень

– Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития «зеленой» энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источниках энергии в Узбекистане и Казахстане, – сказал президент Азербайджана.

Президент Узбекистана заявил, что данное соглашение преследует не только экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее.

– Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, – это энергия ветра и солнца позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития, – отметил Шавкат Мирзиёев.

В присутствии глав государств министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Узбекстана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали Исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи зеленой энергии.

#Казахстан #Узбекистан #соглашение #Азербайджан

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