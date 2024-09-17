Токаев: Наши дискуссии подтвердили огромный потенциал сотрудничества между ЦА и Германией

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии, канцлера ФРГ и капитанов германского бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Касым-Жомарт Токаев, приветствуя канцлера Олафа Шольца, лидеров государств Центральной Азии и руководителей немецких компаний, сообщил, что вторая встреча в формате «Центральная Азия – Германия» открыла новый этап развития многогранного партнерства.

Президент отметил, что состоявшийся обстоятельный обмен мнениями закрепил взаимную заинтересованность лидеров в дальнейшем углублении сотрудничества.

«Хочу выразить особую признательность Восточному комитету немецкой экономики, который неизменно выступает важным связующим звеном между Германией и странами региона. Германия – один из мировых лидеров в сфере экономических и технологических инноваций, а ее продукция знаменита своим качеством. В свою очередь Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и широкими возможностями для взаимовыгодного партнерства. Соединяя Восток и Запад, Север и Юг, Центральная Азия может стать центром притяжения для трансферта технологий, локализации производства и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы открыты для сотрудничества в различных отраслях. Большие перспективы для дальнейшего углубления кооперации открываются в таких сферах, как добыча критически важного сырья, энергетика, транспорт и логистика, финансы, сельское хозяйство и информационные технологии», – подчеркнул глава нашего государства.

Президент отметил, что участники встречи получили прекрасную возможность в дружественной и конструктивной атмосфере обсудить пути дальнейшего укрепления сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что обмен идеями и опытом будет способствовать всестороннему прогрессу государств региона.

В заключение глава нашего государства поблагодарил участников встречи за открытый и содержательный диалог.

«Наши обстоятельные дискуссии вновь подтвердили огромный потенциал экономического сотрудничества между Центральной Азией и Германией в различных сферах. Мы рассмотрели широкий спектр возможностей – от инфраструктуры и энергетики до технологий и инноваций, которые могут придать новый импульс межрегиональной экономической кооперации», – отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о создании экономического совета, который мог бы играть более активную роль в привлечении германских инвестиций и служить устойчивой институциональной базой взаимодействия стран Центральной Азии и Германии.

В ходе мероприятия выступили федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель правления Siemens Energy AG, заместитель председателя Восточного комитета германской экономики Кристиан Брух, представитель управляющих партнеров компании KNAUF Gruppe Александр Кнауф, главный исполнительный директор компании Ernst Klett AG Филипп Хаусманн, председатель исполнительного совета компании DB E.C.O. Group, представитель Рабочей группы по Центральной Азии ВКГЭ Нико Варбанофф, председатель правления Siemens Healthineers AG Берндт Монтаг, председатель правления CLAAS Group Ян-Хендрик Мор.