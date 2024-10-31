Токаев обсудил с региональным главой Microsoft цифровое развитие Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта, с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста.

В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны. Мишель Симмонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.