Токаев переговорил по телефону с федеральным канцлером ФРГ Шольцем

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене.

В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате «Центральная Азия – Германия» в Астане.