Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Катар в феврале текущего года.

Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.