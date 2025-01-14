Токаев поздравил президента Хорватии с переизбранием

Глава государства поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Зорану Милановичу по случаю его победы на президентских выборах.

В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.

Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.