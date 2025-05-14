Приветствуя спикера Парламента Армении Алена Симоняна, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов.

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что Армения является для Казахстана надежным партнером в регионе Южного Кавказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время казахско-армянские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Этому способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Ален Симонян высказал искреннюю признательность Главе государства и народу Казахстана за теплый прием. Он подчеркнул важность выстраивания доверительного политического партнерства и укрепления межпарламентского взаимодействия как одного из ключевых элементов двустороннего диалога.

Кроме того, председатель Национального cобрания заявил о заинтересованности Армении в активном расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул необходимость принятия практических мер, направленных на увеличение объема взаимной торговли.

Пользуясь случаем, армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие казахско-армянских отношений во имя благополучия и процветания народов двух стран.