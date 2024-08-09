Токаев призвал президентов стран ЦА сосредоточить все усилия

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе выступления на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев призвал президентов сосредоточить все усилия для того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания, сообщает Kazpravda.kz

Еще одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. Он отметил, что в последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов.

Глава государства указал на важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.