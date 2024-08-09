Токаев призвал президентов стран ЦА сосредоточить все усилия

Политика , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он отметил необходимость подкрепить всестороннее партнерство новыми договоренностями

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе выступления на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев призвал президентов сосредоточить все усилия для того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания, сообщает Kazpravda.kz

Еще одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. Он отметил, что в последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов.

Глава государства указал на важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.

«Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство», – сказал президент.

#Центральная Азия #встреча #Акорда #Президенты

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